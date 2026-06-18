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V Kongu ozbrojenci unesli šestiletou dívku a její matku. Obě jsou nakažené ebolou

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  8:22
Úřady ve východním Kongu pátrají po šestileté dívce nakažené ebolou a její matce, jelikož je obě unesli přímo z nemocnice ozbrojení muži. Není jasné, zda dítě tyto muže znalo, za současné epidemie se ale centra pro léčbu eboly setkávají s podezřívavostí a se strachem ze strany místních. Kvůli epidemii eboly dosud zemřelo bezmála 200 lidí.

Devítiletou dívku z vesnice asi 45 kilometrů severně od liberijské metropole Monrovia odvádějí zdravotníci poté, co se u ní projevily příznaky eboly (30. září 2014). | foto: AP

„Dítě bylo z nemocnice Wanamahika ve městě Butembo uneseno velmi rozzuřenými muži s noži,“ uvedl v prohlášení místní zdravotnický úředník Lubambo Maboko Gaston. Zařízení se nachází v jedné ze zasažených provincií Severní Kivu. Gaston v rozhovoru s Reuters naléhavě vyzval dceru s matkou, aby se do zdravotního střediska vrátily, protože se jim může zhoršit zdravotní stav a mohou nakazit své příbuzné.

Zdravotnická zařízení pro léčbu eboly se v uplynulých týdnech stala terčem útoků několikrát. Policie ve městě Mongbwalu 25. května vystřelila do vzduchu poté, co se rozzuřený dav pokusil získat zpět těla svých blízkých, kteří v jednom z takových zařízení zemřeli. Skupina lidí také o tři dny dříve zapálila izolační stany v nemocnici ve městě Rwampara jihovýchodně od Mongbwalu poté, co jí bylo zabráněno odnést tělo muže, u něhož se předpokládalo, že zemřel na ebolu. Tělo oběti eboly je vysoce nakažlivé a při přípravě na pohřeb se vir může šířit, podotkla BBC.

„Ebolu si vymysleli běloši.“ V konžské válce s epidemií se otevřela druhá fronta

Epidemie se soustřeďuje v provincii Ituri na severovýchodě Konga, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Jejich počet je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla v polovině května vyhlášena s několikatýdenním zpožděním. Nemoc se rozšířila do provincií Severní Kivu a Jižní Kivu, které se nacházejí jižně od Ituri, a přes hranice do Ugandy. Konžské úřady dosud oznámily 837 potvrzených případů nakažení ebolou a 196 mrtvých, Uganda eviduje 19 případů a dvě oběti.

Nejnovější epidemii eboly, podle WHO čtvrtou největší, způsobila varianta viru Bundibugyo, proti níž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba, na rozdíl od varianty Zaire, která byla zodpovědná za většinu z posledních 16 epidemií eboly v Kongu. Problematičtí jsou lidé, kteří přišli do kontaktu s nakaženými a nejsou vytrasováni, což je klíčový způsob, jak epidemii dostat pod kontrolu. Situaci ztěžují také ozbrojené konflikty na východě země.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyčlenila na boj proti epidemii 3,9 milionu dolarů (přes 81,7 milionů Kč) a Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) oznámilo rozpočet ve výši 319 milionů dolarů.

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