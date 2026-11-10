Na klimatickou konferenci OSN dorazili brazilský prezident Lula i Thunbergová

„Jsme příkladem v ochraně životního prostředí a v energetickém přechodu,“ uvedl Lula. Je zatím jeden z mála světových vůdců, kteří na konferenci, jež začala v pondělí v letovisku Antalya, zavítali.
Klimatická konference OSN je pro něj první oficiální zahraniční návštěvou po vyhraném říjnovém druhém kole prezidentské volby.
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Jedním z hlavních cílů brazilského prezidenta je snižování tempa ničení amazonského pralesu. Údaje brazilského úřadu INPE ukazují, že rozloha zničeného pralesa se v posledních čtyřech letech Lulova prezidentského mandátu skutečně snížila o desítky procent, k čemuž přispěl i přísnější postup úřadů proti nelegálnímu odlesňování.
Lula však během svého současného mandátu čelil kritice ekologů za pomalý odklon od fosilních paliv či za povolování těžby či průzkumu zásob ropy a plynu v oblasti amazonského ústí.
Brazílie, která hostila loňskou klimatickou konferenci COP30, by měla v Turecku představit svůj plán odklonu od fosilních paliv. Brazilští zástupci slibují, že návrh bude brát v potaz odlišné startovací pozice jednotlivých zemí.
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Na konferenci přicestovala i ekologická aktivistka Greta Thunbergová. „Jsme tady jako aktivisté, abychom přinutili ty, kteří jsou u moci, skutečně plnit to, o čem mluví desítky let,“ prohlásila.
Je přesvědčena, že konference OSN nestačí pro prosazení skutečné reformy přístupu ke klimatické změně, která ohrožuje celý svět. Podle ní se konference COP změnily „v cirkus s greenwashingem“, čímž myslí aktivity, které mají zlepšit veřejný obraz států či firem prostřednictvím ekologických aktivit, které mají ve skutečnosti omezený či nulový dopad.
Thunbergová se konference OSN účastní poprvé od roku 2021, kdy tehdejší konferenci v Glasgow označila za plkání.
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Na letošní konferenci se neočekávají přelomová rozhodnutí, uvedla média před začátkem COP31. „Očekávání jsou nízká,“ poznamenal v úterý eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra. Podle něj je to výsledkem současné geopolitické situace.
Podle turecké agentury Anadolu by na COP31 mělo přijet 37 hlav států a 35 šéfů vlád. Z předních představitelů však na konferenci zatím chyběli vůdci velkých evropských zemí, Číny či Spojených států.
USA po nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu v roce 2025 na klimatické konference své delegace vůbec nevysílají. V Antalyi je tak celkem zastoupeno přes 190 zemí.