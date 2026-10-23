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Nový útok na Koněva na Slovensku. Část památníku je poškozena

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  17:22
Socha maršála Ivana Stěpanoviče Koněva během slavnostního odhalení v Údolí...

Socha maršála Ivana Stěpanoviče Koněva během slavnostního odhalení v Údolí smrti u obce Kružlová v okrese Svidník na východním Slovensku. (3. října 2026) | foto: TASR/ProfimediaProfimedia.cz

Slovenská strana Demokrati zahalila sochu maršála Koněva „zkrvaveným“ plátnem....
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Odstranění pomníku maršála Ivana Koněva v pražských Dejvicích (2020)
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Neznámí vandalové v pátek na východním Slovensku poškodili a postříkali barvou památník věnovaný sovětskému maršálovi Ivanu Koněvovi. Oznámili to autor díla a Slovenský svaz protifašistických bojovníků (SZPB), který sochu nedávno odhalil.

Nejde o první incident v souvislosti s tímto památníkem. Neparlamentní strana Demokraté dříve tento týden oznámila, že ho zahalila do plachty, a Koněva kritizovala.

Podle svazu nyní někdo rozbil pamětní desku a na podstavec sochy červenou barvou napsal „Gyilkos“, což v maďarštině znamená vrah.

„Takové jednání považujeme za nepřijatelný projev vandalismu, zneuctění vojenského památníku a projev neúcty k historii osvobození Slovenska,“ napsal SZPB. Dodal, že ničení vojenských památníků nelze omlouvat politickými názory, ideologickými rozdíly ani odlišným pohledem na historické události.

Svaz i autor sochy Slavomír Gibej oznámili, že kvůli incidentu podávají trestní oznámení. Podle SZPB dřívější akce strany Demokraté a vyjádření některých opozičních politiků o odstranění sochy Koněva po změně vlády na Slovensku mohly přispět k nynějšímu vandalskému útoku.

Gibej na sociální síti napsal, že podle záznamu z kamerového systému bylo na místě vozidlo s maďarskou poznávací značkou. Na pátek připadá 70. výročí protisovětského povstání v Maďarsku, které potlačila sovětská vojska v čele právě s Koněvem.

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Koněvovu sochu odhalil SZPB u Dukelského průsmyku na začátku října k výročí Karpatsko dukelské operace. V oblasti se v říjnu 1944 odehrály boje sovětských a československých vojáků s vojsky nacistického Německa. Koněv velel této operaci, která si vyžádala desítky tisíc obětí.

Velel rovněž sovětským vojskům ve východní části Berlína v době, kdy východní komunistický režim v německé metropoli začal budovat zeď mezi západním a východním sektorem. V roce 1968 zase kryl průzkum sovětských rozvědčíků během návštěvy Prahy, stalo se tak několik měsíců před invazí do Československa vedenou Sovětskou armádou.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová tento měsíc pochválila Slovensko za odhalení Koněvovy sochy na Dukle. Slovenský přístup dala do kontrastu s „barbarstvím v Česku“, kde byla v roce 2020 odstraněna maršálova socha, která řadu let stála v Praze.

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