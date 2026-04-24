Konečně tu nejsou Rusové, chválil si Tusk na summitu. Laškoval s Ficem

Autor: ,
  10:49
Polský premiér Donald Tusk si na neformálním summitu EU na Kypru pochvaloval, že v jednacím sále konečně nejsou žádní Rusové. Jde o narážku na maďarského premiéra Viktora Orbána, který na schůzku do Nikósie po nedávné drtivé porážce v parlamentních volbách nepřijel.
Donald Tusk a Robert Fico na summitu EU na Kypru (24. dubna 2026) | foto: ČTK

Donald Tusk na summitu EU na Kypru (24. dubna 2026)
Robert Fico a Donald Tusk na summitu EU na Kypru (24. dubna 2026)
Maďarský premiér Viktor Orbán přichází na summit EU na hradě Alden Biesen v...
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjartó na předvolebním mítinku ve městě...
22 fotografií

Orbána, který se u moci v Maďarsku udržel 16 let, jeho kritici označují za trojského koně Kremlu v Evropské unii. Blokoval například klíčovou unijní půjčku pro Ruskem napadenou Ukrajinu nebo další balík protiruských sankcí.

„Poprvé po letech nejsou v místnosti žádní Rusové, pokud chápete, co mám na mysli,“ řekl Tusk novinářům při příchodu do dějiště summitu. S úsměvy se nuicéně přivítal se slovenským premiérem Robertem Ficem, který rovněž zastává proruské postoje.

Během maďarské předvolební kampaně vyšlo najevo, že maďarští vrcholní představitelé udržovali blízké kontakty s Rusy. Šlo například o telefonní rozhovor mezi šéfem maďarské diplomacie Péterem Szijjártóem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem, v němž maďarský politik předával veteránovi ruské diplomacie informace z unijních schůzek. Jindy zase spolu probírali podobu unijních sankcí proti Moskvě.

Telefonáty Szijjártóa a Lavrova jsou zrada, prohlásil francouzský ministr zahraničí

Chování Maďarska pobouřilo jeho partnery v EU. Unijní činitelé doufají, že Orbánův blížící se odchod z premiérského křesla usnadní rozhodování v EU. Maďarsko ve středu stáhlo svoji blokaci unijní půjčky pro Ukrajinu a ve čtvrtek ji schválily všechny členské země. Budapešť svůj souhlas s půjčkou podmiňovala obnovením tranzitu ruské ropy do Maďarska přes ropovod Družba.

AFP píše, že někteří lídři zemí EU varují před nadměrným nadšením z Orbánova odchodu a upozorňují, že další „potížisté“ mohou přijít.

Kdo bude po Orbánovi hlavním potížistou v EU? Mezi favority je Fico i Babiš

„Ohledně toho, že Viktor (Orbán) už tu není, panuje trochu přílišná euforie. Podle mé zkušenosti (...) byl samozřejmě často náročným partnerem, ale nikdy ne nemožným partnerem,“ řekl belgický premiér Bart De Wever. „Uvidíme v několika příštích měsících, ale myslím si, že některé věci ohledně Ukrajiny, které byly až doteď velmi obtížné, snad budou možné,“ dodal.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Lidovci volí nové vedení, Pithart vidí v Grolichovi příštího premiéra

Přímý přenos
V ostravském hotelu Clarion se koná sjezd KDU-ČSL. Na snímku je Jan Grolich,...

Lidovci si na sjezdu v Ostravě volí nové vedení. Jejich naděje se upírají ke krajské hvězdě KDU-ČSL, jednačtyřicetiletému jihomoravskému hejtmanovi Janu Grolichovi, který se má pokusit získat pro...

24. dubna 2026  5:25,  aktualizováno  11:18

VIDEO: Ukrajinec před náborářem utekl na střechu, oba se zřítili na dalšího vojáka

Náborář naháněl muže na střeše, oba se zřítili na zem

Jak drsná mobilizace na Ukrajině může být, ukázalo další video kolující na sociálních sítích. Armádní náboráři v něm ze střechy rodinného domu sundávají muže, který tam před nimi utekl. Nakonec však...

24. dubna 2026  11:13

Hledáte šuhaje z Brna? Měli jsme ho taky, bylo to dobré, řekl lidovcům Kupka

Předseda ODS Martin Kupka na sjezdu lidovců v Ostravě (24. dubna 2026)

Za společné vládnutí poděkoval lidovcům na sjezdu v Ostravě předseda ODS Martin Kupka. „Slyšel jsem, že hledáte šuhaje z Brna. Měli jsme ho taky a bylo to dobré,“ prohlásil Kupka v narážce na to, že...

24. dubna 2026  11:02

Ve Španělsku odsoudili Čecha na 30 let. Usvědčili ho ze smrti celníka a pirátství

Ilustrační foto

Španělský soud odsoudil kapitána lodi, který v roce 2023 zavinil smrt příslušníka celní správy poblíž Kanárských ostrovů, k 30 letům vězení, uvádějí španělská média. Podle informací serveru InfoLibre...

24. dubna 2026  10:58

Konečně tu nejsou Rusové, chválil si Tusk na summitu. Laškoval s Ficem

Donald Tusk a Robert Fico na summitu EU na Kypru (24. dubna 2026)

Polský premiér Donald Tusk si na neformálním summitu EU na Kypru pochvaloval, že v jednacím sále konečně nejsou žádní Rusové. Jde o narážku na maďarského premiéra Viktora Orbána, který na schůzku do...

24. dubna 2026  10:49

Zachování Bedřišky posoudí analýza, místní berou osud osady do vlastních rukou

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Budoucnost ostravské osady Bedřiška nyní závisí na číslech. Magistrát totiž počítá náklady na tři možné scénáře – od kompletní revitalizace a nové výstavby až po úplný zánik lokality. Zatímco...

24. dubna 2026  10:43

Europoslanec Staněk, který nahradil Turka, končí v hnutí Přísaha

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha. Redakci iDNES.cz to sám potvrdil. „V této situaci považuji za korektní jít vlastní cestou,“ řekl Staněk. Hnutí...

24. dubna 2026  10:38

Na dálnici D35 vzplálo auto, navzdory snaze hasičů kompletně shořelo

Na dálnici D35 vzplálo na Olomoucku auto, vůz navzdory snaze hasičů kompletně...

Požár osobního auta způsobil ve čtvrtek vpodvečer dopravní komplikace na Olomoucku. Vůz začal hořet na dálnici D35 poblíž obce Rozvadovice a policisté museli kvůli tomu dočasně odklonit dopravu.

24. dubna 2026  10:30

Jiskra a sud prachu. Foo Fighters vydali první desku s novým bubeníkem

Kapela Foo Fighters

Americká rocková kapela Foo Fighters, vedená frontmanem Davem Grohlem, vydala v pátek 24. dubna nové album Your Favorite Toy. Jde o první nahrávku s novým bubeníkem Ilanem Rubinem, který nahradil...

24. dubna 2026  10:30

To si nesmí dovolit, budu to řešit. Babiš zpražil Turka za slova o deratizaci úředníků

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Od našeho zpravodaje na Kypru Premiér Andrej Babiš zkritizoval vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka za jeho nedávný výrok o úřednících na ministerstvech ovládaných Motoristy, které označil za parazity určené k...

24. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  10:20

Bránily by nás? Tusk pochybuje o USA, vyzývá ke společné evropské obraně

Polský premiér Donald Tusk (11. dubna 2026)

Polský premiér Donald Tusk si klade otázku, zda by Spojené státy v případě útoku Ruska na Evropu dodržely své závazky vůči svým spojencům v NATO a bránily je. Šéf polské proevropské vlády v deníku...

24. dubna 2026  10:18

Zběsilá honička v Ostravě. Řidič ohrožoval lidi mezi paneláky, policie hledá svědky

Řidič ujížděl hlídce dvoustovkou

Silniční kontrola v Ostravě se změnila v dramatické pronásledování rychle ujíždějícího řidiče. Muž se zákazem řízení svou zběsilou jízdou ohrozil desítky lidí i chodce mezi panelovými domy. Ujet...

24. dubna 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.