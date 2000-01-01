Rusko si dnes připomíná 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Kromě Moskvy si lidé připomínají významný den i v dalších nejen ruských městech. Do ulic vyšli lidé také v Berlíně, kazašském městě Almaty, ale i Rusy okupovaném Doněcku.
Autor: Reuters
Zatímco loňské přehlídky k 80. výročí se zúčastnilo kolem 30 světových vůdců, včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, letos byla účast výrazně slabší. Do Ruska přicestovali zástupci Běloruska, Kazachstánu nebo Malajsie.
Autor: AP
Oslavy v Moskvě doprovázela řada bezpečnostních opatření, a to i přestože Rusko oznámilo na dny oslav příměří.
Autor: Reuters
Média dlouhodobě informují o tom, že se ruský prezident bojí o své bezpečí. Během oslav tak na střeše Státního historického muzea v Moskvě hlídkovali ruští bezpečnostní příslušníci.
Autor: Reuters
Konec druhé světové války si připomínali lidé i v dalších ruských městech, například ve Vladivostoku. Účastníci pochodu nesou fotky svých blízkých, kteří padli ve vojenských konfliktech vedených Ruskem, potažmo SSSR.
Autor: Reuters
Vzpomínkové ceremoniály se konaly také v kazašském městě Almaty.
Autor: Reuters
Lidé tam vyšli do ulic a následně položili květiny u památníku hrdinů, kde je i hrob neznámého vojína.
Autor: Reuters
Na oslavy dne vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce vyrazili lidé do ulic také v hlavním městě Kyrgyzstánu Biškeku. Někteří v historické uniformě a se svatojiřskou stuhou.
Autor: Reuters
Markantní je na oslavách i účast pravoslavných kněží. Moskevský patriarchát invazi na Ukrajinu schvaluje, neboť je úzce spjatý s režimem Vladimira Putina.
Autor: Reuters
Na ruské vítězství nad nacismem se vzpomínalo také v Německu. Lidé se tam sešli u sovětského válečného památníku v Treptowském parku v Berlíně.
Autor: Reuters
Tam ho přijal ruský prezident Vladimir Putin. Fico byl jeden z mála státníků, kteří letos na ruské oslavy do Moskvy dorazil.
Autor: Reuters