náhledy
Součástí polské 19. Nadbužanské brigády jsou i jízdní hlídky, které se uplatňují pro průzkum těžko přístupného terénu. Jsou nasazovány na východní hranici s Běloruskem v okolí řeky Bug, kde jsou koně využíváni pro průzkum hůře průchozích míst, jako jsou mokřady nebo bažiny, kam by se jinak vozová technika nedostala.
Autor: archiv Wojska Obrony Terytorialnej
Polští vojáci cvičí unikátní součinnost: na koních se rychle a skrytě přesunou do oblasti a odtud vypustí průzkumné drony. Spojují tak mobilitu kavalérie s tím, že koně slouží jako tichý dopravní prostředek pro využití moderní technologie.
Autor: archiv Wojska Obrony Terytorialnej
Kůň zároveň neslouží pouze jako dopravní prostředek, je to aktivní senzor. Jeho sluch a čich je mnohem citlivější než ten lidský. Videa z výcviku ukazují, že jezdci se učí „číst“ řeč těla svého koně (uši, napětí svalů), aby poznali směr případné hrozby.
Autor: archiv Wojska Obrony Terytorialnej
Speciální trénink. Aby byl kůň použitelný v akci, musí projít náročným výcvikem desenzibilizace. Zvířata se učí nebát se výstřelů, výbuchů, dýmovnic ani bzučení dronů. Ve výcviku tak kolem koní vybuchují petardy či se střílí slepými náboji z útočných pušek.
Autor: archiv Wojska Obrony Terytorialnej
Fotografie zachycují realitu služby v mrazu. Koně jsou na zimu skvěle vybaveni – jejich srst a termoregulace jim umožňuje operovat i v teplotách hluboko pod nulou. Teplota koňského těla je zhruba o dva stupně vyšší než toho lidského, kůň tak slouží i jako přírodní „radiátor“.
Autor: archiv Wojska Obrony Terytorialnej
V krizových scénářích je kůň schopen pást se i v zimě nebo fungovat na minimálních dávkách sena, které lze sehnat v každé vesnici, na rozdíl od specifických pohonných hmot.
Autor: archiv Wojska Obrony Terytorialnej
Jízdní jednotky využívají pro hlídkování speciální plemeno koně malopolského, což je velmi odolné plemeno vyšlechtěné ve východní části Polska. Tito koně jsou známi pro svou psychickou odolnost, proto je například v minulosti využívali v boji polští husaři.
Autor: archiv Wojska Obrony Terytorialnej
Pro operace v blízkosti řeky je taky klíčové, že kůň je výborný plavec. Pokud hlídka narazí na zaplavený úsek, což je v případě řeky Bug běžné, kůň může řeku v nutnosti přeplavat i s jezdcem.
Autor: archiv Wojska Obrony Terytorialnej
V současné době připravuje Polsko podél své východní hranice kvůli ruské hrozbě opevnění proti dronům v celkové hodnotě dvou miliard eur.
Autor: archiv Wojska Obrony Terytorialnej
Kromě systému vzdušné obrany plánuje Polsko vybudovat komplexní obrannou infrastrukturu na východním křídle NATO, aby zabránila ohrožením z Běloruska a Ruska.
Autor: archiv Wojska Obrony Terytorialnej