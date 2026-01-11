|
OBRAZEM: Fotky jako z počítačové hry. Poláci vyjeli střežit hranice na koních
Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta
Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...
Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu
Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...
Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě
Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...
Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody
Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....
Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer
Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...
Apple do své AI zapojí Google, hodnota Alphabet přesáhla čtyři biliony dolarů
Tržní hodnota technologické společnosti Alphabet v pondělí poprvé v historii přesáhla čtyři biliony dolarů (83 bilionů Kč). Stalo se tak poté, co Apple oznámil, že bude na poli umělé inteligence (AI)...
Česko čeká kritická noc. Oblevu přivítá tlustá ledovka, hrozí kolaps dopravy
Po vlně extrémních mrazů, které dosahovaly minus 30 stupňů Celsia, přichází do Česka další nebezpečí. Na silnicích se vytvoří až pětimilimetrový krunýř ledu. Meteorologové varují, že může dojít ke...
Premiér Babiš řekl, že dorazí na jednání výboru o jeho vydání ke stíhání
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se příští týden zúčastní jednání mandátového a imunitního výboru, který bude jednat o jeho vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. „Samozřejmě jednání...
Írán navrhuje jednání. Možná zasáhneme ještě před ním, prohlásil Trump
Írán navrhl jednání se Spojenými státy poté, co Washington zvažoval i použití síly vůči íránskému režimu, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump. Možná schůzka se podle něj připravuje, šéf...
Vodohospodáři se připravují na tání. Rozbíjejí led, aby se kry nehromadily
S pomocí remorkéru a bagru začali vodohospodáři z Povodí Vltavy o víkendu rozbíjet v pražském Radotíně led na Berounce, aby vytvořili cestu pro ledové kry během očekávaného tání. Totéž budou v...
Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice
Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...
Úmrtí na chřipku na JIP a ARO přibývá rychleji než v minulé sezoně
Chřipce od podzimu podlehlo více lidí, kteří s ní skončili v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) či anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO), než v předchozí sezoně. Bylo jich 49,...
Vzít Trumpovi vítr z plachet. NATO pracuje na posílení bezpečnosti v Arktidě
NATO pracuje na dalších krocích k posílení bezpečnosti v Arktidě, řekl generální tajemník Mark Rutte na návštěvě Chorvatska. Podle něj se na důležitosti tohoto regionu shodují všechny členské země a...
Turek bude zmocněncem pro Green Deal, zdědí kancelář po exministru Hladíkovi
Filip Turek bude novým vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. „Je to dočasné řešení, aby mohl pracovat na své agendě na resortu životního prostředí,“ řekl premiér a předseda ANO...
VIDEO: Takhle to vidí pes. Čtyřnohý parťák hasičů testoval speciální přilbu s kamerou
Taktickou ochrannou přilbu pro psy otestoval při výcviku služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v areálu bývalých kasáren v Pardubicích. Je mimo jiné vybavena vestavěnou...
Dánové po válce Grónsko kolonizovali, zní z USA. Naučte se fakta, kontruje Kodaň
Ve sporu o budoucnost Grónska se odehrála další výměna názorů mezi zástupci USA a Dánska. Odstartovala ji slova amerického vyslance Jeffa Landryho, podle něhož Kodaň po druhé světové válce ignorovala...
Okamžitě opusťte Írán, vyzývá Čechy ministerstvo. Země dál bouří
Ministerstvo zahraničních věcí varovalo před cestami do Íránu, kde pokračují protivládní demonstrace. Českým občanům doporučilo Írán opustit. V zemi jich je podle cestovatelského systému Drozd...