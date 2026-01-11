OBRAZEM: Fotky jako z počítačové hry. Poláci vyjeli střežit hranice na koních

Autor:
  12:31
Součástí polské 19. Nadbužanské brigády jsou i jízdní hlídky, které se uplatňují pro průzkum těžko přístupného terénu. Jsou nasazovány na východní hranici s Běloruskem v okolí řeky Bug, kde jsou koně využíváni pro průzkum hůře průchozích míst, jako jsou mokřady nebo bažiny, kam by se jinak vozová technika nedostala.
Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Apple do své AI zapojí Google, hodnota Alphabet přesáhla čtyři biliony dolarů

Ilustrační snímek

Tržní hodnota technologické společnosti Alphabet v pondělí poprvé v historii přesáhla čtyři biliony dolarů (83 bilionů Kč). Stalo se tak poté, co Apple oznámil, že bude na poli umělé inteligence (AI)...

12. ledna 2026  18:09

Česko čeká kritická noc. Oblevu přivítá tlustá ledovka, hrozí kolaps dopravy

Sněhové a mrazivé počasí v Žatci. (9. ledna 2026)

Po vlně extrémních mrazů, které dosahovaly minus 30 stupňů Celsia, přichází do Česka další nebezpečí. Na silnicích se vytvoří až pětimilimetrový krunýř ledu. Meteorologové varují, že může dojít ke...

12. ledna 2026  18:03

Premiér Babiš řekl, že dorazí na jednání výboru o jeho vydání ke stíhání

Andrej Babiš dorazil na Úřad vlády. Na schůzi se bude mimo jiné projedná návrh...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se příští týden zúčastní jednání mandátového a imunitního výboru, který bude jednat o jeho vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. „Samozřejmě jednání...

12. ledna 2026  18:03

Írán navrhuje jednání. Možná zasáhneme ještě před ním, prohlásil Trump

Donald Trump (12. ledna 2026)

Írán navrhl jednání se Spojenými státy poté, co Washington zvažoval i použití síly vůči íránskému režimu, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump. Možná schůzka se podle něj připravuje, šéf...

12. ledna 2026  13:16,  aktualizováno  17:58

Vodohospodáři se připravují na tání. Rozbíjejí led, aby se kry nehromadily

Vodohospodáři bourají led, na snímku je soutok Vltavy a Berounky. (leden 2025)

S pomocí remorkéru a bagru začali vodohospodáři z Povodí Vltavy o víkendu rozbíjet v pražském Radotíně led na Berounce, aby vytvořili cestu pro ledové kry během očekávaného tání. Totéž budou v...

12. ledna 2026  17:50

Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...

12. ledna 2026  7:56,  aktualizováno  17:45

Úmrtí na chřipku na JIP a ARO přibývá rychleji než v minulé sezoně

ilustrační snímek

Chřipce od podzimu podlehlo více lidí, kteří s ní skončili v nemocnici na jednotkách intenzivní péče (JIP) či anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO), než v předchozí sezoně. Bylo jich 49,...

12. ledna 2026  17:33

Vzít Trumpovi vítr z plachet. NATO pracuje na posílení bezpečnosti v Arktidě

Město Nuuk na pobřeží v blízkosti mořského zálivu. (7. března 2025)

NATO pracuje na dalších krocích k posílení bezpečnosti v Arktidě, řekl generální tajemník Mark Rutte na návštěvě Chorvatska. Podle něj se na důležitosti tohoto regionu shodují všechny členské země a...

12. ledna 2026  15:56,  aktualizováno  17:26

Turek bude zmocněncem pro Green Deal, zdědí kancelář po exministru Hladíkovi

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Filip Turek bude novým vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. „Je to dočasné řešení, aby mohl pracovat na své agendě na resortu životního prostředí,“ řekl premiér a předseda ANO...

12. ledna 2026  6:02,  aktualizováno 

VIDEO: Takhle to vidí pes. Čtyřnohý parťák hasičů testoval speciální přilbu s kamerou

Služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje otestoval při...

Taktickou ochrannou přilbu pro psy otestoval při výcviku služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v areálu bývalých kasáren v Pardubicích. Je mimo jiné vybavena vestavěnou...

12. ledna 2026  16:58

Dánové po válce Grónsko kolonizovali, zní z USA. Naučte se fakta, kontruje Kodaň

Pobřeží města Nuuk v Grónsku, které lemují barevné domy. (6. března 2025)

Ve sporu o budoucnost Grónska se odehrála další výměna názorů mezi zástupci USA a Dánska. Odstartovala ji slova amerického vyslance Jeffa Landryho, podle něhož Kodaň po druhé světové válce ignorovala...

12. ledna 2026  16:52

Okamžitě opusťte Írán, vyzývá Čechy ministerstvo. Země dál bouří

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...

Ministerstvo zahraničních věcí varovalo před cestami do Íránu, kde pokračují protivládní demonstrace. Českým občanům doporučilo Írán opustit. V zemi jich je podle cestovatelského systému Drozd...

12. ledna 2026  13:34,  aktualizováno  16:31

