Soudkyně Tanya Chutkanová vyhověla žádosti států Virginie a District of Columbia, které žalobu podaly minulou sobotu. Soudkyně ji spojila také s původní žalobou skupiny veteránů z vietnamské války a historika architektury. Odpůrci stavby a žalující strany tvrdí, že projekt musí schválit Kongres; podle administrativy jej Kongres povolil před více než sto lety.
„Naprostá nepravděpodobnost, že by sto let starý zákon obsahoval oprávnění, neznámé všem předchozím administrativám, postavit oblouk vysoký 76 metrů na význačném místě v hlavním městě země, ukazuje, jak dalece musí (vláda) napnout síly, aby tento projekt ospravedlnila,“ napsala soudkyně ve svém stanovisku. Stavba by podle ní trvala zhruba tři roky a narušovala by dopravu, způsobovala hluk a vyžadovala rozsáhlé výkopy.
Komise, v jejímž čele stojí Trumpem jmenovaný Mark Paoletta, vyslechla zhruba sto odpůrců stavby a plán nakonec ve čtvrtek schválila. Pro hlasovali lidé z Trumpovy administrativy či s vazbou na prezidenta, proti byli zástupci hlavního města. „Prezident Trump jako prezident a prvotřídní stavitel chápe, že pro naši národní identitu je důležité prostřednictvím velkolepých památníků ukazovat, kdo jsme,“ uvedl Paoletta.
|
Nepřestaneme, ani až přijdou stroje. Veteráni se bouří proti Trumpovu oblouku
„Na dlouhá léta zahltí dopravu, bude mít dopad na nedaleké letiště a pro bezpečnost veřejnosti představuje ještě vážnější hrozby, které tato komise odmítla uznat a řešit,“ tvrdí naopak kongresman Don Beyer z Virginie.
Oblouk má stát na kruhovém objezdu u Arlingtonského národního hřbitova, naproti Lincolnovu památníku přes řeku Potomac, a má být vyšší než pařížský Vítězný oblouk, který měří kolem 50 metrů. Trump v pondělí řekl, že poslouží i vojenským účelům a pojme drony a odstřelovače.
Podle ministerstva spravedlnosti měly výkopové a základové práce začít už tento týden, nadzemní část nejdříve v květnu 2027 a celá stavba má trvat 33 až 39 měsíců. Oblouk patří podle tiskových agentur mezi stavební projekty, jejichž prostřednictvím chce Trump zanechat svou nesmazatelnou stopu v hlavním městě Spojených států.
Ochrana Oválné pracovny
Trump ve čtvrtek večer také podepsal prohlášení, které podle něj uchová Oválnou pracovnu a zasedací místnost vlády v Bílém domě jako národní památky.
Dokument nicméně budoucím prezidentům nebrání pracovnu, kterou Trump zaplnil po okraj zlatými ozdobami, přestavět, ani samotné prohlášení zrušit, upozorňují agentury.
|
Stavba tančírny za miliardy v Bílém domě začala. Trump očekává velkolepé večírky
Podepsaný příkaz Trump komentoval obšírně. „Nebude dovoleno, aby se jí kdokoli dotkl, aby byla zničena či stržena hlupáky kvůli stavbě něčeho, co by mělo trochu jiný tvar,“ sdělil současný nájemník Bílého domu novinářům. „Oválnou pracovnu máme rádi a je to symbol, jako samotný Bílý dům,“ doplnil.
Případné zásadní změny by podle něj musel posoudit Kongres: „Když budou chtít říct, ‚ať už to není ovál, udělejme z ní čtverec‘, budou se muset obrátit na Kongres a doufejme, že Kongres, lidé v Kongresu, budou dost chytří na to, aby to nedovolili.“ V textu zmíněného dokumentu ale se žádný takový požadavek nevyskytuje, upozornila AP.
Prohlášení podle AP ukládá správu Oválné pracovny do gesce ministra vnitra. Před každým krokem, který by ji podstatně změnil nebo zbořil, vyžaduje dokumentaci, posouzení a zvážení alternativ. Zároveň uvádí, že neomezuje pravomoc prezidenta měnit výzdobu pracovny, vybírat nábytek či provádět běžné provozní a bezpečnostní úpravy.
|
Zlato, kam se podíváš. Trump mění Oválnou pracovnu, se střídmostí je konec
Bílý dům podle dokumentu sice už národní historickou památkou je, Oválná pracovna ale podle něj zaslouží zvláštní uznání. Trump sám přitom v minulosti zrušil či zmenšil plochu národních památek vyhlášených jeho předchůdci: například v červenci zmenšil rozlohu dvou památek v jižním Utahu o více než 90 procent, aby bylo v oblasti možno provozovat pastvu, motorizované rekreační aktivity, těžbu dřeva a dalších přírodních zdrojů, připomněl Reuters.
Reuters také píše, že není zcela jasné, co Trumpa k tomuto kroku vedlo, protože nikdo nenavrhoval tyto prostory zbourat ani výrazně změnit. Trump sám přitom nechal zbořit celé východní křídlo Bílého domu kvůli stavbě nového obřího tanečního sálu a čelí hned několika žalobám, že své zásahy ve Washingtonu provádí bez nutného souhlasu úřadů.
Tento týden se svým oblíbeným projektům věnoval již potřetí: v pondělí, ve svém posledním předvolebním projevu, představil zrekonstruované zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku a ve středu, den po volbách, zase hovořil přímo ze staveniště o tanečním sálu a na místě podepsal jeden z trámů stavby.
|
OBRAZEM: Trable s jezírkem pokračují. Trump jej po drahých opravách opět vypustil
Při čtvrtečním podpisu prohlášení o Oválné pracovně pak na stole ležela červená kšiltovka s nápisem VETO, podle AP nepříliš skrytý odkaz na změnu poměru sil v Kongresu. Demokraté převezmou většinu v obou komorách na začátku ledna a Trump už se nechal slyšet, že jejich návrhy zákonů bude systematicky vetovat.
Na přímý dotaz, zda bude smět příští prezident odstranit z Oválné pracovny zlaté dekorace, Trump odvětil: „Mohou si dělat, co chtějí, budou-li to dělat opatrně.“
|
17. března 2025