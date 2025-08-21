KOMENTÁŘ: Trumpovsky snadno a rychle. Evropa zjistila, jak jednat s prezidentem

Jan Dvořák
  9:57
Tak dlouho evropští lídři studovali Trumpa, až se naučili mluvit jeho jazykem. Aby udrželi transatlantickou alianci při životě a pracovali na zlepšení vztahů s americkým prezidentem, museli učinit mnoho ústupků, píše americký web The Wall Street Journal.
Vybraní evropští lídři na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho...

Vybraní evropští lídři na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Na snímku rovněž prezident Francie Emmanuel Macron a premiér Velké Británie Keir Starmer (18. srpna 2025) | foto: AP

Před šesti měsíci prezident Trump prohlásil, že Evropská unie vznikla s cílem poškodit Ameriku. V pondělí však evropské lídry, kteří se sešli v Bílém domě, aby diskutovali o válce na Ukrajině, zahrnul samou chválou, píše americký list.

Pěl chválu na opálení německého kancléře Friedricha Merze, šéfce EU Ursule von der Leyenové řekl, že je možná nejmocnější z přítomných, a 57letého finského prezidenta Alexandra Stubba popsal jako mladého a mocného…

Zelenskyj dal Trumpovi golfovou hůl od vojáka. Dostal klíče od Bílého domu

Změna Trumpova tónu je však výsledkem velkých a především bolestivých ústupků, které Evropa Trumpovi poskytla v oblasti obchodu i vojenských výdajů. Je to také výsledek pečlivé studie, říkají evropští úředníci.

Evropa má ve zvyku stěžovat si

Na Trumpovo naléhání evropští členové Severoatlantické aliance více než zdvojnásobili své vojenské výdaje, EU také přijala nevyváženou a podle mnohých nespravedlivou obchodní dohodu, která uvalila 15procentní cla na její dovoz do USA.

Evropští lídři nyní tvrdí, že tajným receptem na získání Trumpovy pozornosti a obdivu je naučit se mluvit jeho jazykem. Právě tím si začali získávat jeho pozornost a jeho podporu pro Ukrajinu.

„Evropané mají ve zvyku čekat, obávat se a stěžovat si,“ říká Kurt Volker, který byl během Trumpova prvního funkčního období zvláštním zástupcem USA pro Ukrajinu. To je podle něj ale nejhorší možný přístup k jednání s Trumpem. „Je třeba být pozitivní, předkládat vlastní návrhy a být proaktivní. Myslím, že poslední dny byly dobrým příkladem toho, jak to všichni pochopili,“ říká.

Další vývoj transatlantických vztahů je pro Evropany, kteří se obávají, že Trumpova současná podpora může být jen dočasná, velmi znepokojivý. Prozatím však vidí výsledky své práce a snaží se je využít.

Evropa uklidnila bláznivého krále. Trump povzbudil Kyjev i kontinent, píše tisk

Představitelé NATO zvyklí na Trumpovu netrpělivost během dlouhých diplomatických setkání nyní vyjadřují příjemné překvapení nad skutečností, jak zaujatě prezident během červnového summitu vojenské aliance vypadal. Když ho pak Trump uzavřel, označil za velmi produktivní a dodal, že NATO není podvod.

Zde je několik poučení, která si Evropa vzala ze studia Trumpova způsobu jednání, podle lidí, kteří se těchto setkání účastnili:

Říkejte „děkuji“

V únoru v Oválné pracovně Trump a viceprezident J. D. Vance pokárali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že údajně nevyjádřil poděkování za podporu USA. Trump si připisuje zásluhy za mnoho úspěchů a chce, aby je ostatní uznávali, říkají jeho spolupracovníci. V pondělí dokonce několikrát řekl, že vyřešil šest válek. Evropští lídři poděkovali Trumpovi asi 30krát za jeho úsilí během jejich veřejného setkání. Trump jim poděkoval nejméně dvanáctkrát.

Promluvte si s Trumpem

Od Trumpova znovuzvolení se evropští lídři a jejich týmy snaží navázat a udržovat kontakty s Bílým domem, a zejména pak s Trumpem samotným. Evropané tvrdě pracují na vzájemné koordinaci, aby Trump slyšel jeden jasný hlas z mnoha. Jejich cílem je obklopit Trumpa evropským narativem, zejména posílit názor, že Rusko je agresor ve válce na Ukrajině. Nyní už Trump nevolá jen Evropanům, ale oni volají i jemu. Podle úředníků jsou německý kancléř Merz a generální tajemník NATO Mark Rutte pravidelnými účastníky telefonátů s šéfem Bílého domu.

Používejte Trumpův slovník

Trump miluje cla, ale nesnáší sankce, takže evropští lídři nyní více hovoří o použití cel k potrestání Ruska. Trump v posledních dnech také začal pociťovat odpor k myšlence příměří na Ukrajině, ale chce, aby zabíjení přestalo. Von der Leyenová v neděli na tiskové konferenci se Zelenským řekla, že je důležité nenechat se vtáhnout do sémantických sporů. „Ať už tomu říkáme příměří nebo mírová dohoda, zastavte zabíjení,“ řekla. Podle úředníků jsou pro Trumpa právě tato slova důležitá.

Mluvte v realitních termínech

Trumpova obchodní kariéra se soustředila na nemovitosti a ty jsou pro něj stále referenčním bodem. V pondělí v Bílém domě ukázal Zelenskyj Trumpovi mapu Ukrajiny, aby mu vysvětlil situaci, zatímco evropští lídři podle úředníků přirovnávali územní nároky ruského prezidenta Vladimira Putina k tomu, jako by USA odevzdaly státy jako Florida. „Mimochodem, děkuji za mapu,“ řekl Trump Zelenskému. „Byla skvělá.“

Buďte přátelští

Trump často mísí práci s rodinou a přáteli. Lídři, kteří se dostanou do jeho vnitřního kruhu a naváží s ním vztah, mají větší šanci, že je vyslyší. Například finský prezident Stubb strávil hodiny hraním golfu s Trumpem. Radikální sociální konzervatismus italské premiérky Giorgie Meloniové zase dlouho platí na Trumpa i jeho blízké spolupracovníky, což jí do Bílého domu otevírá dveře. Vance právě strávil víkend s britským ministrem zahraničí Davidem Lammym a jeho rodinou v jeho venkovském sídle, uzavírá americký list.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

