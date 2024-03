KOMENTÁŘ: Proč Evropě nestačí americký jaderný deštník

Donald Trump v předvolební kampani spojence USA v NATO nešetří. Nedávno zopakoval, co kdysi řekl jednomu evropskému prezidentovi, který se ho zeptal: „Když nebudeme platit na obranu a napadne nás Rusko, budete nás chránit?“

„Ne, neochránil bych vás. Ve skutečnosti bych je povzbuzoval, ať si dělají, co k čertu chtějí,“ protože státy prý musí platit své účty. Dají se slova velkého showmana brát vážně? Opustil by evropské spojence v NATO, kterým před dvorkem zuří ukrajinsko-ruská válka? Je to možné. Už v roce 2017 řekl, že kvůli Litvě přece nebude válčit s Ruskem.