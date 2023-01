KOMENTÁŘ: Navždy nepoučitelné lidstvo. Od Hitlera jsme dál jen o dvě věci

Před devadesáti lety byl jmenován do funkce německého kancléře muž jménem Adolf Hitler. V čele země setrval dlouhých dvanáct let a má na svědomí největší zvěrstva 20. století a desítky milionů obětí druhé světové války, kterou v chorobné touze po moci sám rozpoutal a vedl až do své sebevraždy v roce 1945. Smutným paradoxem je způsob, jakým se nacistický vůdce k postu předsedy vlády propracoval. Žádný puč, převrat ani kataklyzma nebo natolik výjimečný, drtivý volební výsledek. Jen obyčejná zákulisní politika.

Putin, stejně jako Hitler Československu, začal klást Ukrajině nesmyslné požadavky, které stupňoval, aby pak mohl zdůvodnit „zasloužený“ trest.