KOMENTÁŘ: Jak rovnější Greta ovládla Evropský parlament

Evropská komise ve středu přišla s návrhem klimatického zákona. Ten má být hlavním pilířem slavného Zeleného údělu pro Evropu. Je to radikální a nedemokratický návrh především proto, že tak úplně nepočítá se souhlasem členských států při postupném zpřísňování emisních limitů.

Ve stejný den přicestovala do europarlamentu švédská aktivistka Greta Thunbergová. Mělo to být symbolické. Nakonec i bylo, ale jinak, než si asi organizátoři mysleli. Europarlament totiž v úterý nečekaně vyhlásil podruhé stav nouze. Tentokrát ne kvůli klimatu, ale kvůli epidemii koronaviru. Do budovy smějí jen poslanci a jejich bruselští asistenti. Nikdo jiný zvenčí. Odteď minimálně tři další týdny.

Musel jsem kvůli tomu odložit návštěvu Dany Drábové a Jaroslava Míla a s ní spojenou akci, která měla demonstrovat, jak je jádro důležité pro dekarbonizaci energetiky. Stejně na tom byli i další poslanci. Museli zrušit dlouho připravované a často i zaplacené akce. Odvolat hosty.

V parlamentu se každý týden konají desítky akcí, jejich organizace může trvat i pár měsíců. Postižených bylo mnoho. Do budovy nemohli dokonce ani lokální asistenti, kteří měli zaplacené letenky a do Bruselu za svými poslanci jezdí jen jednou za čas.

V této situaci předseda europarlamentu, italský socialista David Sassoli, udělal jednu výjimku. Rozhodl, že na Gretu se karanténa nevztahuje. Na e-maily poslanců, kteří upozorňovali na dvojí metr (a byli mezi nimi nejen naši konzervativci, ale i lidovci a liberálové z Macronovy frakce Obnovme Evropu), nikdo neodpověděl.

Greta ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) vystoupila. Po pravici jí seděl jeho předseda Pascal Canfin a po levici šéf Zelených Bas Eickhout. Dva pilíře zdejší zelené hysterie. Přivítali ji nadšeně slovy, že tady je mezi spojenci. Není ani v USA, kde vládne zloduch Trump, ani v Austrálii, kde je premiér skeptikem. Pak si vzala mikrofon Greta.

Jak je už jejím zvykem, všem vynadala. Já se vzdávám svého vzdělání, vy neděláte nic. Řekli jste, že se EU postaví do čela, a přitom jste nic nerozhodli. Jen předstíráte (to slovo zopakovala třikrát). Čím déle budete předstírat, tím větší bude vaše zrada na vlastních dětech. Vyhlásili jste klimatickou nouzi, tak se podle toho chovejte. Vaše plány znamenají, že se vzdáváme. Ale my vám nedovolíme, abyste nám zničili budoucnost, uzavřela své exaltované vystoupení.

Co následovalo? Potlesk vestoje! Těch poslanců, kterým vynadala. Za opatření, která jsou na hranicích možností EU a možná i za nimi, to se teprve uvidí. Byla to fascinující scéna. Dospělí lidé masochisticky tleskají dívce, která jim nadává a vyhrožuje.

Greta Thunbergová v Bruselu (4. března 2020)

Dívce, které nasadili svatozář a pro kterou neplatí žádná pravidla. Ona jediná smí přes zákaz do parlamentu, zatímco ostatní ruší měsíce chystané akce včetně těch, které mají za cíl opatření ke zlepšení životního prostředí, jako je čistší energetika či lepší nakládání s vodou, půdou nebo odpady. V pravidlech podle Grety zkrátka nic jako uznání neexistuje. Je to fakt divná doba a divný svět.