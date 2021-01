KOMENTÁŘ: Pohyby v ložnici a mysli jedné generace francouzských intelektuálů

Asi to muselo jednou ven. Kniha Camille Kouchnerové Velká rodina, jíž se dostalo publicity, není jen svědectvím o konci jednoho rodinného tabu, ale i zprávou o zániku jedné levice zrozené na sutinách mýtického roku 1968, roku, kdy se jednou provždy, nejen ve Francii, „zakazovalo zakazovat“.

Není to poprvé, kdy se na veřejnosti objevují knihy usilující o intimní zpověď – jaksi po letech. Podobně se to stalo loni v knize Souhlas spisovatelky Vanessy Springory. Vypadá to jako francouzská vlna amerického hnutí MeToo. Tentokrát však jde o zásah hlubší, zranění totiž není povrchové.