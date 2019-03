KOMENTÁŘ: Kdo ve skutečnosti drží Gazanům nůž pod krkem?

Od roku 2007, kdy se islamistické a teroristické hnutí Hamás zmocnilo Pásma Gazy, vypálilo na izraelské území více než 30 tisíc raket. Jen od března loňského roku zorchestrovali stoupenci tohoto hnutí na 2 200 takových útoků. Hamás se drží své antisemitské a nenávistné ideologie, soustavně podněcuje nepokoje na hranicích s Izraelem a využívá k tomu civilní obyvatelstvo Gazy jako své lidské štíty.

Stovky milionů dolarů zahraniční pomoci, které do Gazy proudí z EU a z arabských zemí, vynakládá Hamás i na budování desítek přeshraničních tunelů, které slouží k útočným výpadům na izraelské území. Jen na tuto aktivitu v roce 2014 podle deníku Wall Street Journal vynaložil 90 milionů amerických dolarů (v přepočtu zhruba něco přes 2 miliardy českých korun).

Je smutnou statistikou, že za každý z teroristických tunelů se v Gaze mohlo postavit 86 rodinných domů, 19 lékařských klinik nebo šest škol. Není to nedostatek peněz, co způsobuje strasti a trápení obyvatel Gazy. Je to Hamás a jeho raison d’état, jeho vlastní prapodstata existence, která volá po soustavném pokračování teroru a útoků vůči Izraeli.

Události letošního března jasně vykreslují brutalitu Hamásu, a to nejen vůči Izraelcům, ale také vůči palestinskému obyvatelstvu. Když lidé v Gaze, znechucení korupcí vládnoucí moci, začali protestovat proti režimu, Hamás demonstrace ihned nemilosrdně a násilně potlačil.

“Jsou to gangy Hamásu, kdo terorizuje a utlačuje hladovějící v Pásmu Gazy,” napsal na Twitteru blízký spolupracovník prezidenta Palestinské samosprávy Husajn Šajch v reakci na video zachycující, jak jednotky Hamásu tvrdě zasahují proti civilním protestům. Západní média však věnovala demonstracím Gazanů proti Hamásu zoufale malou pozornost.

Radikální islámské teroristické organizace drží civilní obyvatelstvo v Gaze jako rukojmí a zneužívají Gazu jako vojenskou základnu, odpaliště raket a skladiště ilegálních zbraní. Hamás hromadí zbraně a útočí jimi na Izrael zpoza zdí svých škol, mešit a nemocnic a zcela účelově ohrožuje životy lidí v Gaze. Březnové obnovení útoků na Izrael kopíruje křivku nárůstu násilí, jehož intenzita se zvyšuje po několik desetiletí.

Hamás musí přijmout zodpovědnost za násilí

Raketa odpálená z Gazy 26. března srovnala se zemí dům rodiny Wolfových ve středním Izraeli a zranila sedm lidí, včetně jednoho kojence a jednoho batolete. Tomuto útoku předcházelo týdenní raketové ostřelování Tel Avivu. V této souvislosti bych rád poděkoval českým představitelům za vyjádření podpory a jasné odsouzení tohoto ničím neospravedlnitelného útoku.

Je to právě jeden rok, co Hamás začal plánovat násilnosti pod záminkou “Pochodu za návrat”, eufemismu, který v palestinském slovníku znamená “Zničení Izraele“. Nyní Hamás hrozí Izraeli dalšími útoky směřujícími na hranici Gazy s Izraelem.

Jejich intenzita bude – můžeme-li soudit podle minulosti – podpořena střelbou, granátovými útoky, žhářstvím, pálením pneumatik a dalším násilím. Cílem těchto účelově promyšlených a provokativních nepokojů je prolomit hraniční plot a po tisících vpadnout do izraelských měst a komunit s deklarovaným cílem vraždit či unášet izraelské civilní obyvatele.

Tváří v tvář teroru Hamásu má Izrael legitimní právo, ba dokonce povinnost bránit své území a své občany. Životy Izraelců žijících poblíž hranice s Gazou a potažmo v celém Izraeli na tom závisí.

Bohužel radikální ideologie Hamásu cynicky zneužívající obyvatele Gazy a podporující nikdy nekončící stav agrese vůči Izraeli je klíčovou překážkou pro stabilitu regionu. Jestliže mezinárodnímu společenství upřímně záleží na tom, aby pomohlo Palestincům v Gaze, musí svůj tlak obrátit vůči pachateli, který za tímto násilím stojí – vůči Hamásu.

Izrael si přeje klidnou hranici s Pásmem Gazy a budoucnost, kdy bude se svými sousedy žít ve stabilitě a míru. Pokud však Hamás nebude povolán k zodpovědnosti a bude i nadále napínat veškeré své snažení ke zničení Izraele namísto pomoci svým vlastním lidem, mírové řešení se utopí v dalších vlnách násilí.