KOMENTÁŘ: Atentáty jako norma USA. Trump i Harrisová strkají hlavu do oprátky

Je to už poměrně ohraný scénář, který se zopakoval i v neděli na Floridě. Někdejší volič republikánů, který se z frustrace ze současné politiky své někdejší modly rozhodl jednat. Ryan Wesley Routh vystřelit nestihl, Thomas Matthew Crooks byl 13. července, alespoň v jeho očích, úspěšnější. Vypálil, Trump jako zázrakem přežil.

To není scénář jednoho z filmů Quentina Trantina, ale realita. Veřejnost i politici se bouří, chytré hlavy filozofují nad zhoubným vlivem sociálních sítí, konspirací a nemohou chybět ani násilné videohry. Obvinit přece někoho musíme. Je však dění uplynulých měsíců něčím výjimečným? V Evropě možná, v Americe rozhodně ne.

„Bohužel, to, co se teď děje, nijak nevybočuje z našeho normálu,“ prohlásil profesor John Murphy z University of Illinois. Stačí se podle něj vrátit třeba do šedesátých let, kdy vysoce postavení politici, bez obalu řečeno, padali jako mouchy. Ano, období zdánlivého klidu tu také byla, slovo zdánlivé však hraje podstatnou roli. I v současnosti jsou útoky na americké politiky na denním pořádku, jen jde o lokální záležitosti ukryté stranou celonárodního dění.

Tváří v tvář smrti by se nabízelo, že se Harrisová i Trump na malou chvíli zastaví. Jde přece o základní poučku dobrého plánování, jednoduchý odstup, promyšlení dalšího tahu. Nic takového však nepřišlo, a to jak po červencové, tak nedělní střelbě. Politický marketing dokáže prodat všechno bez ohledu na následky.

Oba kandidáti si však neuvědomují, že dobrovolně strkají hlavu do oprátky. Ano, čistí nejsou v tomto případě ani Harrisová a její předchůdce Biden. Trumpa soustavně vykreslují jako čiré zlo a „největší hrozbu pro americkou demokracii v historii“. Toto spojení se opakuje s železnou pravidelností a je nasnadě, že pro některé vyšinuté jedince jde o poslední signál k tomu, aby jednali.

Když miliardář vtipkuje o atentátech

Spirála obviňování nemá konce, Trump si ostatně krátce po nedělním dramatickém dění opět přisadil. Na Harrisovou vytáhl právě její vyhrocenou rétoriku, označil ji za zástupkyni radikální levice a dodal, že ne náhodou z tohoto tábora pocházeli oba atentátníci. Pochopitelně vynechal, že kdysi volili republikány, pravdou si však není třeba kazit dobrý příběh, že?

Otázkou zůstává, co přijde příště. Elon Musk, šéf sociální sítě X, si ať už vědomě či nevědomě přisadil. V reakci na komentář „Proč chtějí zabít Donalda Trumpa?“ odpověděl: „A nikdo se ani nepokouší zavraždit Bidena/Kamalu.“ Jeho příspěvek záhy zmizel. Co je pro miliardáře obyčejným internetovým vtípkem, může se pro radikální stoupence stát voláním do akce. Výroky Trumpa po prohraných volbách v roce 2020 a následný útok jeho věrných na Kapitol nemusíme připomínat.

Do voleb nezbývají ani dva měsíce, další debata obou prezidentských kandidátů zatím není v plánu. Prvního října se střetnou pouze Tim Walz a J. D. Vance. Jen těžko si lze představit, že jejich diskuze bude věcná. Trump navíc několikrát prohlásil, že volby prohraje jedině podvodem. Jak v takové situaci zareagují jeho příznivci? S přihlédnutím k dění posledních měsíců nelze vyloučit ani ty nejhorší možné scénáře.