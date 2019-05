Komáři nové generace. Vědci našli způsob, jak vymýtit smrtící viry

Pro člověka jsou komáři nejnebezpečnějším tvorem na planetě. Jeho bodnutí může znamenat nákazu smrtelnými chorobami jako je malárie, virus zika či horečka dengue, které každoročně způsobí smrt milionů lidí.

V ulicích kolumbijského města Medellín vědci i přesto vypouštějí miliony komárů. Tito jsou ovšem „hodní“, říkají vědci s nadsázkou. V krvi těchto komárů totiž koluje bakterie Wobalchia, která jim zabraňuje v přenášení nemocí.

„Aby komár mohl přenášet například horečku dengue, virus se musí v jeho těle rozrůst. Wolbachia zabraňuje virům v růstu, tím i v jejich přenosu,“ vysvětlil pro BBC profesor Scott O’Neill, ředitel projektu World Mosquito Program. Nebylo přitom nutné měnit genetiku komárů, vědci pouze vpravili bakterii do nakladených vajíček.

Samičky nakažené Wolbachií ji pak přenášejí na své potomky, a to i když se spáří s jedinci, kteří bakterii v těle nenesou. Nakažení samečci se zase s nenakaženou samičkou spářit nemohou, jejich vajíčka se nevylíhnou. Vědci proto doufají, že se hmyz neschopný přenášet nemoci brzy stane v přírodě dominantní.

Aby toho však dosáhli, musí do přírody vypustit co nejvíce komárů s bakterií v těle. To je ovšem problematické kvůli nedostatku dobrovolníků, i kvůli strachu z nebezpečného hmyzu, který mezi lidmi nezřídka panuje.



V kolumbijském městě Medellín, který se potýká s epidemií smrtící horečky dengue, vědci do projektu zapojili místní školáky. Dětem rozdávají kapsle s vajíčky „hodných“ komárů a soupravy, ve kterých se z nich vylíhnou dospělí jedinci. Děti je pomáhají roznášet po městě, šíří ale také osvětu.

Naděje vymýtit dengue i ziku

„Nejprve jsem se bála, že náš dům bude plný hmyzu. Ale když mi dcera všechno vysvětlila, pochopila jsem, jak skvělý projekt to je. Přeji si, abychom těchto komáry měli v okolí co nejvíce,“ svěřila se pro BBC Aura Agudelo Ospinaová, matka jedné z žákyň zapojených do projektu.

Podle vědců může nová metoda vést až k vymýcení smrtících nemocí. Existuje však i pravděpodobnost, že viry si vyvinou proti Wolbachii obranu a opatření se časem stane méně účinné. „Pakliže zajistíme alespoň 50 let ochrany, během kterých bude čas na vývoj vakcín a dalších opatření, bude to stále velký úspěch,“ neobává se mutace virů O’Neill.



Komáři s bakterií v těle už zvládli téměř vymýtit horečku dengue ve městě Townsville v Austrálii, píše The New York Times. Zatímco dříve se jí tam nakazilo 54 lidí za rok, po vypuštění „hodných“ komárů úřady v Townsville evidovaly jen čtyři případy dengue, kterou si lidé nepřivezli odjinud.

Na mnoho nemocí, které komáři přenášejí, se dosud nepodařilo vynalézt účinné vakcíny. Komár tropický každoročně nakazí neléčitelnými nemocemi přes 400 milionů lidí. Další stamiliony ročně nakazí komár anofeles malárií, proti které sice léky existují, v mnohých oblastech však nejsou dostupné.

V oblastech výskytu komárů-přenašečů se nemocem dosud nedaří předejít ani plošnými chemickými postřiky. Ty navíc hubí jiné živočichy a poškozují celé ekosystémy.

Zika v Indii v roce 2018:

VIDEO: Západem Indie se šíří virus zika, destinace Džajpur už hlásí 32 případů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu