Žena se probrala po 27 letech z kómatu a komunikuje. Při nehodě kryla syna

„Nikdy jsem nepřestal věřit, že se jednoho dne probudí,“ řekl deníku The National syn pacientky Muníry Abdalláhové Umar. „Když se nám stala ta nehoda, nebyly ještě mobilní telefony a tak jsme nemohli zavolat sanitku. Trvalo proto několik hodin, než se dostala do nemocnice,“ popsal události z roku 1991 Umar, jemuž byly tehdy čtyři roky.

S matkou jel v autě, které řídil jeho strýc, když se srazilo s autobusem. „Seděl jsem s maminkou na zadním sedadle, když se blížila srážka, zakryla mě vlastním tělem,“ uvedl Umar, který zřejmě i díky tomu vyvázl s menším zraněním.

Jeho matku odvezli do místní nemocnice, kde doporučili převoz do Londýna. Ani tam jí ovšem nedokázali pomoci, a tak se posléze vrátila do nemocnice v Spojených arabských emirátech.

Žena strávila léta v různých nemocnicích v SAE, než se na jaře 2017 o jejím případu dozvěděl i korunní princ v Abú Zabí, který nabídl rodině zaplacení terapie v Německu.

V nemocnici ve městě Bad Aibling nedaleko Mnichova podstoupila Abdalláhová sérii operací zkrácených svalů na rukách a nohách a další fyzioterapii. „Doktoři mi řekli, že mám bujnou fantazii, když věřím, že s ní někdy budu moci mluvit,“ popsal pobyt v Německu ženin syn. Lékaři podle něj prováděli rehabilitace, aby zlepšili kvalitu jejího života.

Zázrak se stal v červnu 2018, uvedl Umar. „Najednou začala vydávat divné zvuky. Zavolal jsem lékaře, aby ji prohlédli, a ti řekli, že vše je v normálu,“ vzpomněl na loňské události Umar. „Tři dny nato jsem se probudil a slyším, jak někdo volá mé jméno! Skákal jsem radostí, léta jsem o tom snil,“ popsal svou radost.

Žena zvládá komunikovat, stále však potřebuje rehabilitace

Primář Friedemann Müller v Bildu potvrdil, že žena utrpěla těžké traumatické poranění mozku. „V mozku docházelo k rozsáhlým poškozením a atrofiím (úbytek mozkové hmoty). To vedlo ke značným poruchám bdělosti a vědomí. Když k nám pacientku přivezli, byla ve stadiu syndromu minimálního vědomí. Často jsme pozorovali, že krátce na něco míří pohledem, zpravidla na tvář svého syna,“ řekl lékař.



U pacientky však nebyly rozpoznatelné žádné cílené pohyby. Díky péči kliniky se však její tělesný stav postupně zlepšoval.

Nyní je Muníra Abdalláhova opět ve své zemi. Podle lékařské zprávy z minulého měsíce je schopna komunikovat, ale stále potřebuje pravidelnou rehabilitaci, aby se jí mimo jiné zlepšila schopnost sedět. Dokáže odpovídat na otázky, i když s obtížemi, a cituje verše z koránu, uvedl v pondělí deník The National.

„Pacientku, která po tak dlouhé době opět dobře komunikuje, jsem ještě nezažil,“ poznamenal primář Müller.