Němci budou mít muzeum migrace. Připomene turecké gastarbeitery

Němečtí etnologové, muzeologové a další vědci za otevření muzea migrace bojují už třicet let. „Lidé si tehdy mysleli, že se ‚hostující dělníci‘ časem vrátí do svých zemí. Ale v naší skupině jsme věřili, že tu zůstanou natrvalo. A chtěli jsme to zdokumentovat,“ říká ředitel Dokumentačního centra a muzea migrace v Německu (DOMiD) Robert Fuchs.



Na mysli má především pracovníky z Turecka, ale i Řecka či Itálie, kteří po druhé světové válce pomáhali Německo postavit na nohy. A domů se většinou skutečně nevrátili.

Až nyní se odborníkům podařilo pro muzeum získat i laiky.

Německý parlament se podle stanice Deutsche Welle zavázal, že na něj vyčlení 22 milionů eur (563 milionů korun). Stejnou částkou přispěje také spolkový stát Severní Porýní-Vestfálsko.

Nový Dům přistěhovalecké společnosti (Haus der Einwanderungsgesellschaft) bude sídlit v bývalé továrně firmy Deutz AG v Kolíně nad Rýnem a otevřít by se měl v roce 2023. Do té doby si zájemci mohou prohlédnout online verzi nazvanou Virtuální muzeum migrace.

Fyzicky muzeum sice ještě nefunguje, ale už teď vlastní přes 150 tisíc exponátů. Kazety z Turecka, noviny z Polska, oblečení ze Senegalu. Kufry a pasy migrantů, letenky, ale i osobní rádia, ze kterých lidé nasávali novinky z domova, nebo vzkazy svých blízkých nahraných právě na kazetách.



Všechny čekají už jen na to, až je organizátoři ze zaprášených depozitářů vytáhnou na světlo světa. Největší z nich - historický autobus, který do Německa neúnavně přivážel nové turecké gastarbeitery - je prozatím zaparkovaný ve Fordu, který ho kdysi vyrobil.

Vystavené předměty sice budou mapovat historii přistěhovalectví, ale ne chronologicky. Jednotlivé události naopak rozdělí podle klíčových slov, které se k nim vážou a které mají přesah do dnešních dnů. Budou jimi třeba hesla „identita“, „hranice“, „změna“ či „cizost“.

Fuchs doufá, že muzeum přispěje k lepšímu pochopení německé historie. „Chceme vytvořit kritický prostor,“ říká historik s tím, že růžové brýle lidem v muzeu určitě nasazovat nebudou. Zda se bude muzeum zabývat i uprchlickou krizí, která vypukla před čtyřmi lety, zatím není jasné. Německo ovšem patří mezi země, které příliv běženců zasáhl nejsilněji.



Návštěvníci navíc uvidí objekty, které nesouvisejí jen s migrací do Německa. Některé pocházejí z Afriky, další zase připomenou záchranu vietnamských uprchlíků z Jihočínského moře, kteří před čtyřiceti lety utíkali z rodné země kvůli válce.