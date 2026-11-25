Do supermarketu vtrhly bezpečnostní složky, když se předpokládalo, že ozbrojenci v objektu tou dobou zadržovali asi dvě desítky lidí, zhruba deset osob předtím podle úřadů propustili.
„V rámci mimořádné společné operace mezi národní policií a ozbrojenými silami byli všichni rukojmí zachráněni,“ prohlásil de la Espriella, který se na místo vypravil. Podle serveru El Tiempo dále uvedl, že únosci dostali možnost se vzdát, což podle něj odmítli. Drama v supermarketu trvalo podle zmíněného webu více než patnáct hodin.
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Ještě předtím, než bezpečnostní složky vtrhly do budovy, bylo slyšet z místa několik výbuchů, napsala o něco dříve AFP, podle níž se tou dobou předpokládalo, že ozbrojenci zadržují přibližně 20 lidí. Úřady totiž uvedly, že po hodinách vyjednávání bylo asi deset lidí z původních přibližně 30 rukojmích propuštěno, mezi nimi i několik starších žen.
Podle dřívějších informací místních médií šlo o loupež, při níž byli jako rukojmí vzati zaměstnanci supermarketu a zákazníci. Podle úřadů ozbrojenci vtrhli do obchodu poté, co se nezdařil jejich pokus o přepadení obrněného vozidla. Incident v turistickém městě na karibském pobřeží vyvolal rozsáhlou policejní operaci. Kvůli situaci místní mezinárodní letiště krátce nepřijímalo lety.