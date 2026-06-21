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Kolumbii povede pravicový Abelardo de la Espriella, vyhrál těsně volby

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  23:59aktualizováno  22. června 1:41
Krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella těsně zvítězil v rozhodujícím nedělním druhém kole prezidentských voleb v Kolumbii se ziskem 49,7 procenta hlasů. Ukazují to podle agentury Reuters téměř úplné výsledky hlasování. Sedmačtyřicetiletý podnikatel de la Espriella porazil levicového kandidáta Ivána Cepedu, který obdržel 48,7 procenta hlasů a za svým soupeřem zaostal přibližně o 248 tisíc hlasů.
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. (1. června 2026) | foto: Reuters

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
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Voliči dali na sliby de la Esprielly, že povede tvrdý zásah proti kriminalitě a zlepší ekonomiku potýkající se s problémy, napsal Reuters.

Obyvatelé Kolumbie si vybírali mezi zástupcem pravice, který má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, a levicovým senátorem. Průzkumy veřejného mínění favorizovaly de la Espriellu, těsný souboj analytici očekávali.

Pravicová vlna v Latinské Americe v poslední době už vynesla k moci pravicové kandidáty v Bolívii, Chile, Kostarice, Ekvádoru a Hondurasu.

Slíbil, že ukončí mírová jednání s rebely

Příležitost hlasovat mělo 41 milionů oprávněných voličů. Vítěz by se měl ujmout funkce 7. srpna.

Nový prezident ve funkci vystřídá Gustava Petra, který se stal prvním levicovým prezidentem Kolumbie. O další prezidentský mandát se už podle ústavy ucházet nemohl.

De la Espriella viní Petra z ekonomických a bezpečnostních problémů země a slíbil, že ukončí mírová jednání s rebely a zločineckými skupinami, posílí ropný a plynárenský sektor, sníží daně a zmenší velikost státu až o 40 procent. Uvedl však, že zachová 23procentní zvýšení minimální mzdy, které Petro zavedl, spolu s dalšími populárními sociálními opatřeními.

Kolumbii čeká druhé kolo prezidentských voleb, vítěz do úřadu nastoupí v srpnu

Právník, který nemá žádné politické zkušenosti, se bude muset potýkat s vysokým veřejným dluhem a rozděleným Kongresem, což by mohlo zmařit reformní návrhy, poznamenala agentura Reuters.

Třiašedesátiletý Cepeda, který v dětství žil s rodinou také v Československu, sliboval, že bude pokračovat v politice prezidenta Gustava Petra, která zahrnuje státní důchody pro chudé, odbory podporované reformy trhu práce, mírové rozhovory s ozbrojenými skupinami a moratorium na nové ropné projekty.

Oprávněných volit bylo více než 41 milionů Kolumbijců, přičemž hlasovalo více než 26,2 milionu lidí. Přibližně 420 tisíc voličů odevzdalo prázdné volební lístky, které jsou obvykle považovány za protestní hlas, ukázaly údaje z národního registru.

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