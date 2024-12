Vybírají si nás jako fotbalisty. Kolumbijští žoldáci válčí po celém světě

Yeison Sánchez, 31letý veterán kolumbijské armády, odešel za vidinou výdělku bojovat na Ukrajinu, kde mu slíbili 19 milionů pesos měsíčně (přes 100 000 Kč). Šest měsíců bojoval na straně Kyjeva, poté však dezertoval. Zejména kvůli platu, který neodpovídal slíbené částce a špatnému zacházení od nadřízených.

Jeho případ není ojedinělý. Za lepšími výdělky odchází do zahraničí mnoho Kolumbijců, často bývalých vojáků s nízkými důchody.

Stejně jako Sáncheze, který v uplynulých deseti letech pracoval jako strážný, donutila tisíce Kolumbijců odejít bojovat do zahraničí finanční motivace. Míří například na zmíněnou Ukrajinu nebo do Súdánu. Jiným se zase povedlo uplatnit jako ochranka ve Spojených arabských emirátech nebo v Mexiku.

Kolumbie je pro žoldnéřské společnosti atraktivní díky zkušenostem její armády z reálných bojů. Desítky let válčí s povstalci a drogovými kartely, Kolumbijci byli také zapojeni do konfliktů ve více než desítce zemí i do atentátu na haitského prezidenta v roce 2021.

Headhunteři učiní nabídku

„U vojáků je to stejné jako u fotbalistů. Do Kolumbie přijíždí mnoho headhuntingových společností, aby se podívaly na vaši práci a učinily vám nabídku.“ Takto popisuje fázi náboru Dante Hincapié, který byl 21 let u námořnictva.

Bývalý vrchní poddůstojník námořnictva Hincapié odjel po odchodu do důchodu pracovat do SAE a Jemenu. Jako žoldák si vydělal za tři roky dvakrát více, než za dosavadní výsluhu – v přepočtu přes milion a půl korun. Připouští, že některé společnosti vojáky zneužívají, ale zároveň vidí žoldnéřství jako nutnost kvůli nedostatečné podpoře veteránů ze strany vlády.

Jejich případy mají společných hned několik souvislostí. Jedná se o bývalé vojáky, kteří odešli do důchodu v mladém věku a mají jen krátký výcvik pro nebojovou činnost. Jako veteráni pobírají od kolumbijského státu jen nízkou výsluhu, což činí nabídky vydělat si až pětkrát více mimo zemi velice atraktivními.

Složitá obchodní síť

Počty žoldnéřů rostou, a kolumbijská vláda tak usiluje o zákaz této činnosti. Jovana Ranito z OSN tuto iniciativu podporuje, ale upozorňuje, že pokud nedochází k uplatňování legislativy uvnitř dané země, je obtížné proti žoldnéřům bojovat. Náborové společnosti často operují právě v zemích globálního Jihu a na tomto trhu, který zneužívá křehké ekonomické situace, jsou klíčovým hráčem.

Příkladem budiž Jaime Henao, bývalý seržant, který pracoval jako strážný v Afghánistánu a později jako bodyguard v SAE. Firmy vedené bývalými důstojníky jsou zapojeny i do vysílání Kolumbijců do konfliktů, například v Súdánu, často pod falešnými záminkami.

Podle Alfonse Manzura, zakladatele organizace Veteránů pro Kolumbii, bude žoldnéřství kvůli nízkým důchodům a nedostatečné podpoře pro přechod do civilního života pokračovat. Navrhovaný zákon by měl zahrnovat reintegrační programy a ekonomickou podporu. Přesto mnozí veteráni, jako Henao nebo Sánchez, v tomto kontroverzním odvětví kvůli vysokým výdělkům zůstávají, ať už jako instruktoři nebo nájemní žoldnéři.