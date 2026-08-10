Zraněno bylo přinejmenším 87 lidí a zřítilo se 61 budov, uvedl kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella. Oznámil, že navštíví postiženou oblast a že vyhlášený nouzový stav umožní urychlit uvolňování potřebných finančních prostředků.
Ve dvoumilionovém městě Cali v departementu Valle del Caucase se podle starosty zřítilo nejméně 25 budov, přičemž v sutinách je uvězněn neznámý počet lidí. Dosud se z trosek podařilo vyprostit jednu starší ženu a mladou dívku. V řadě dalších měst včetně metropole Bogotá či Medellínu probíhají evakuace. Podle agentury Reuters nebylo vydáno varování před tsunami.
Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella, který se ujal úřadu v pátek, na síti X napsal, že je na cestě do Bogoty, odkud bude osobně řídit opatření na pomoc zasaženým oblastem. „Nejste sami. Máte prezidenta, kterému na jeho lidu velice záleží,“ vzkázal občanům.
Zemětřesení postihlo Kolumbii ráno v 07:34 místního času (14:34 SELČ), epicentrum mělo v obci San José del Palmar v departementu Chocó, který leží u hranic s Panamou. Ohnisko bylo v hloubce 96 kilometrů. Necelou hodinu poté zaznamenali v téže oblasti následný otřes o síle 4,6.
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„Právě jsme zažili vážnou seismickou událost v departementu Chocó. Máme obavy z následných otřesů...V Quibdó jsou zranění a vážně poškozené budovy,“ uvedla guvernérka departementu Chocó Nubia Carolina Córdobaová. Quibdó je správní středisko tohoto departementu a má asi 150 tisíc obyvatel.
Velké otřesy zaznamenalo také téměř půlmilionové město Manizales (departement Caldas), které poškodily mimo jiné katedrálu, napsal server místního rozhlasu Caracol. Ten informoval také o zřícení části budovy kliniky ve městě Pereira, které má na 500 tisíc obyvatel.