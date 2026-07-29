Těhotná María Camila Potosíová zmizela 16. července. Její tělo s nejméně čtyřmi bodnými ranami se našlo o čtyři dny později ve městě Cali na západě Kolumbie. Vrah ženě svázal ruce i nohy a pohodil ji u tamní řeky Meléndez. Děvčátko, které se mělo narodit 12. srpna, zmizelo spolu s ním.
Jednou z prvních policejních stop pak byly záznamy pouličních kamer. Potosíová kolem jedné z nich projela na motorce, a to na místě spolujezdce. Řídila její kamarádka. Ta už přiznala, že Maríi svezla, nakonec ji však prý vysadila na neupřesněném místě.
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V neprospěch ženy však mezitím vypovídal její expřítel, který popsal, že v době Maríina zmizení nepřišla v noci domů a nereagovala na jeho zprávy. Když se pak vrátila, dělala jako by nic. Muž ji proto ve chvíli, kdy se o případu dozvěděl, udal na policii. Jeho někdejší přítelkyně také údajně několikrát předstírala těhotenství a následný potrat.
Policie nicméně uvedla, že ještě nikoho nezatkla a vyšetřování nadále pokračuje. Starosta města Cali Alejandro Eder 24. července vyhlásil odměnu 200 milionů pesos (1,3 milionu korun) za jakoukoliv informaci, která pomůže dopadnout vraha a najít pohřešované dítě. To mělo dostat jméno Alahia.
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„V tuto chvíli se obracím s prosbou na veřejnost i na policii. Prosím, věřím a doufám, že moje holčička je naživu,“ řekla matka zavražděné Maríi. „Všechno bylo na ten den připravené, María byla velmi šťastná, že bude mít dítě. Bohužel to nedopadlo tak, jak jsme očekávali. Byla to úžasná bytost. Skromná, veselá, ochotná a velmi pokorná dívka. A dívka, která byla velmi nevinná,“ dodala.
Bezpečnostní složky nyní po městě mimo jiné roznášejí letáky s Maríinou fotografií a popisem případu. „Zapojili se hasiči, civilní obrana, národní armáda i národní policie. S pomocí občanů prohledáváme celé povodí a hledáme jakoukoliv stopu, která by nám pomohla objasnit tento ohavný zločin. Naše poselství zní, že nebudeme mít klid, dokud nenajdeme viníky, a tento čin nezůstane bez trestu,“ řekl tajemník pro bezpečnost a spravedlnost v Cali Jorge Romero.