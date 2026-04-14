Kolumbie schválila odstřel potomků Escobarových hrochů. Ničí ekosystémy

  8:20
Kolumbie schválila plán odstřelu desítek volně žijících hrochů, které do země přivezl někdejší narkobaron Pablo Escobar. Ministryně životního prostředí Irene Vélezová se tak rozhodla, protože ostatní metody kontroly populace těchto zvířat selhaly. Utraceno by tak mělo být přibližně 80 kusů. Podle posledních údajů z roku 2022 v Kolumbii žije přibližně 170 hrochů, informovala agentura AP.
"Kokainový hroch" pocházející ze soukromé zoologické zahrady drogového bosse Pabla Escobara napadl farmáře. (22. května 2020) | foto: Profimedia.cz

Hroši, které do Kolumbie kdysi přivezl narkobaron Pablo Escobar, začínají...
Hroši se chladí v jezírku u kolumbijského města Doradal. (20. srpna 2019)
Hroch v zábavním parku Hacienda Nápoles nedaleko kolumbijského městečka...
Victoria a Pablo Escobarovi na snímku z roku 1983
„Pokud to neuděláme, nebudeme schopni jejich populaci kontrolovat,“ řekla Vélezová. „Musíme toto opatření přijmout, abychom zachovali naše ekosystémy,“ dodala. Úřady pro ochranu životního prostředí v Kolumbii tvrdí, že tito savci představují hrozbu pro vesničany, kteří se s nimi setkávají na farmách a v okolí řek. Soupeří také o potravu a prostor s místními druhy, jako jsou například kapustňáci.

Kolumbie je jedinou zemí mimo Afriku s populací volně žijících hrochů. Všechny místní exempláře jsou potomky čtyř hrochů, které Escobar do země přivezl v 80. letech minulého století. Zvířata se stala součástí jeho soukromé zoologické zahrady na statku Hacienda Nápoles.

Navzdory environmentálním problémům se hroši stali turistickou atrakcí. Obyvatelé vesnic v okolí statku nabízejí prohlídky s pozorováním hrochů a prodávají suvenýry s hroší tematikou. Hroši jsou také jednou z hlavních atrakcí na ranči Nápoles, který byl zabaven kolumbijskou vládou a nyní funguje jako zábavní park s plaveckými bazény, tobogany a zoologickou zahradou.

Aktivisté na ochranu zvířat v Kolumbii se dlouhodobě stavějí proti návrhům na eliminaci hrochů s argumentem, že si tato zvířata zaslouží žít. Kolumbie se snaží problém s hrochy vyřešit posledních 12 let. Vláda například zahájila program jejich kastrace, ale ten se ukázal jako příliš nákladný a neefektivní.

Zároveň jsou kolumbijští hroši kvůli svému úzkému genofondu nebezpeční pro jiné populace těchto zvířat, protože by mohli přenášet různé nemoci. Kvůli tomu nemohou být navráceni do svého přirozeného prostředí v Africe.

