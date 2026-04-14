„Pokud to neuděláme, nebudeme schopni jejich populaci kontrolovat,“ řekla Vélezová. „Musíme toto opatření přijmout, abychom zachovali naše ekosystémy,“ dodala. Úřady pro ochranu životního prostředí v Kolumbii tvrdí, že tito savci představují hrozbu pro vesničany, kteří se s nimi setkávají na farmách a v okolí řek. Soupeří také o potravu a prostor s místními druhy, jako jsou například kapustňáci.
Kolumbie má plán. Už ví, jak se zbavit přemnožených Escobarových hrochů
Kolumbie je jedinou zemí mimo Afriku s populací volně žijících hrochů. Všechny místní exempláře jsou potomky čtyř hrochů, které Escobar do země přivezl v 80. letech minulého století. Zvířata se stala součástí jeho soukromé zoologické zahrady na statku Hacienda Nápoles.
Navzdory environmentálním problémům se hroši stali turistickou atrakcí. Obyvatelé vesnic v okolí statku nabízejí prohlídky s pozorováním hrochů a prodávají suvenýry s hroší tematikou. Hroši jsou také jednou z hlavních atrakcí na ranči Nápoles, který byl zabaven kolumbijskou vládou a nyní funguje jako zábavní park s plaveckými bazény, tobogany a zoologickou zahradou.
Kolumbii děsí Escobarovi hroši. Do roku 2040 jich může být přes tisíc
Aktivisté na ochranu zvířat v Kolumbii se dlouhodobě stavějí proti návrhům na eliminaci hrochů s argumentem, že si tato zvířata zaslouží žít. Kolumbie se snaží problém s hrochy vyřešit posledních 12 let. Vláda například zahájila program jejich kastrace, ale ten se ukázal jako příliš nákladný a neefektivní.
Zároveň jsou kolumbijští hroši kvůli svému úzkému genofondu nebezpeční pro jiné populace těchto zvířat, protože by mohli přenášet různé nemoci. Kvůli tomu nemohou být navráceni do svého přirozeného prostředí v Africe.
4. března 2020