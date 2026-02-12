„Kolumbijské květiny jsou živoucím vyjádřením vztahu, který spojuje naše ekonomiky, pomáhá rodinám v obou zemích a dál roste díky spolupráci a vzájemnému respektu,“ řekl kolumbijský velvyslanec ve Spojených státech Daniel García-Peňa, který zdůraznil symbolický i ekonomický přínos této iniciativy. O akci ve čtvrtek informoval kolumbijský deník El Tiempo.
Květiny do amerického Kongresu posílá před svatým Valentýnem Bogota už několik let a kromě diplomatického gesta je to připomínka toho, že toto odvětví ekonomiky je ve vzájemných obchodních vztazích důležité. Loni vyvezla Kolumbie do Spojených států květiny za více než 1,3 miliardy dolarů (asi 26 miliard korun), a upevnila tak své postavení největšího dodavatele květin na americký trh s asi 60procentním podílem.
|
Po kritice usmíření. Trump i prezident Kolumbie Petro si schůzku pochvalovali
Odhaduje se, že kolumbijské květiny také pomáhají ve Spojených státech udržet přímo či nepřímo více než 125 tisíc pracovních míst v květinářstvích či distribuci.
Toto odvětví se začalo více rozvíjet v roce 1991, kdy americký Kongres schválil zákon, který zrušil cla na dovoz určitých produktů z Kolumbie, Peru, Ekvádoru a Bolívie. Jeho cílem bylo mimo jiné podpořit legální ekonomiku v oblastech, kde bují obchod s drogami kvůli pěstování koky.
Letos nicméně kolumbijští pěstitelé květin měli obavy ze zvýšení nákladů kvůli 10procentnímu clu, které zavedl americký prezident Donald Trump na dovoz květin. Podle El Tiempo se to zatím výrazně neprojevilo.
Americko-kolumbijské vztahy se také od loňska zhoršily po nástupu Trumpa do úřadu, jelikož Kolumbie má nyní levicového prezidenta Gustava Petra. Toho Trump loni v prosinci dokonce obvinil z obchodu s drogami a vyhrožoval Kolumbii vojenským zásahem. Napětí už se však zmírnilo a začátkem tohoto měsíce se oba prezidenti sešli v Bílém domě.
|
Růže na Valentýna zdraží o vyšší desítky procent, budou z dovozu
Kolumbie je druhým největším vývozcem řezaných květin na světě a nejvíce (asi 80 procent) jich vyváží do Spojených států. V tomto odvětví v Kolumbii pracuje na 200 tisíc lidí, z toho 60 procent tvoří ženy. Specialitou jsou kolumbijské růže, které se pěstují také na náhorní plošině zvané Bogotská savana v nadmořské výšce asi 2 500 metrů. Díky tamnímu čerstvému vzduchu a intenzivnímu slunečnímu svitu mají robustní stonky a zářivé barvy.