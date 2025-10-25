Trump uvalil sankce na kolumbijského prezidenta, prý selhává v boji s drogami

Spojené státy uvalily sankce na kolumbijského prezidenta Gustava Petra a jeho blízké s odůvodněním, že umožňuje rozkvět drogových kartelů. Petro už na síti X napsal, že je paradoxní, že je sankcionován vládou země, které Kolumbie pomohla s bojem proti užívání kokainu. Pátečním uvalením sankcí roste napětí mezi administrativou prezidenta Donalda Trumpa a levicovým prezidentem Kolumbie.
Vedle Petra uvalily USA sankce také na jeho manželku a syna a na kolumbijského ministra vnitra Armanda Benedettiho. Petro podle americké administrativy v rámci své politiky „úplného míru“ poskytl výhody narkoteroristickým organizacím, což v zemi vedlo k rekordní úrovni pěstování koky a produkci kokainu.

Kolumbijský prezident na demonstraci kritizoval Trumpa, USA mu zrušily vízum

Petro podle prohlášení ministerstva „prokazatelně selhává“ v boji proti drogovému byznysu. Sám Petro na síti X uvedl, že jeho dekády trvající boj proti obchodu s drogami mu paradoxně přinesl sankce a že se bude právně bránit. „Ani krok zpět, nikdy na kolenou,“ dodal.

Trump v neděli označil Petra za nelegálního drogového bosse a prohlásil, že Spojené státy zastavují platby Kolumbii určené pro boj proti drogám. Ve středu Trump řekl, že může podniknout velmi vážné kroky proti Kolumbii kvůli její roli v mezinárodním obchodu s drogami.

Kolumbijský prezident na půdě OSN žádal stíhání Trumpa za útok v Karibiku

Petro ve čtvrtek řekl, že vláda Spojených států se vojenskými údery proti lodím v Karibském moři a v Pacifiku dopouští mimosoudních poprav. V rámci operace prezentované jako boj proti obchodu s drogami se Washington od začátku září přihlásil k devíti útokům proti lodím, které si vyžádaly sedmatřicet obětí včetně kolumbijských občanů.

Bílý dům dosud poskytl jen minimum důkazů na podporu svých tvrzení, že zasažené lodě skutečně patřily drogovým pašerákům, napsala agentura AFP.

