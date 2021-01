Kolumbie přitvrdí v boji proti drogám, zlikviduje nelegální plantáže koky

Prezident Duque se v posledních letech tvrdě zasazuje o vymýcení co největší plochy s kokou, která se podle Spojených států v roce 2019 pěstovala na 212 000 hektarech půdy.

Z takového množství suroviny lze vyrobit kolem 880 tun čisté drogy. „Boj proti drogám bude dál náš hlavní cíl a použijeme v něm všechny dostupné prostředky,“ uvedl Duque.



Listy keře, jehož botanický název je rudodřev koka, se používají pro výrobu narkotika, zároveň jsou ale po tisíce let nezbytnou součástí jídelníčku obyvatel vysokohorských oblastí And, jimž v řídkém vzduchu pomáhají přežít. Koka pomáhá proti vysokohorské nemoci, dodává energii i vitamíny.

V roce 2019 Kolumbie zničila rekordních více než 100 000 hektarů nelegálních kokových plantáží a zabavila 428 tun kokainu.

Do roku 2022 či 2023 chce trvale zlikvidovat až polovinu celkové plochy plantáží s kokou. Prezident proto usiluje o to, aby země mohla znovu používat kontroverzní metodu ničení polí pomocí leteckého práškování herbicidem glyfosát.

Kolumbie přerušila letecké postřiky nelegálních plantáží v roce 2015 poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) označila glyfosát za pravděpodobně karcinogenní. Zákaz používání glyfosátu potvrdil v roce 2018 kolumbijský ústavní soud, který stanovil, že užívat by se herbicid mohl znovu jen v případě, že by vláda zajistila, že nepoškodí lidské zdraví a životní prostředí.