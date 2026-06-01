Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kolumbie míří do druhého kola, střetne se de la Espriella a Cepeda

Autor:
  1:34aktualizováno  1:53
Ve druhém kole kolumbijských prezidentských voleb se 21. června utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda, kteří v prvním kole podle téměř kompletních výsledků získali 43,73, respektive 40,91 procenta hlasů.

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Ve volbách, jichž se účastnilo 23.658.282 lidí, dostal de la Espriella 10.346.212 hlasů (43,73 procenta) a jeho soupeř Cepeda 9.680.548 hlasů (40,91 procenta). Třetí umístěná, pravicová senátorka Paloma Valenciaová (s 6,92 procenty hlasů), už podle agentury Reuters řekla, že ve druhém kole podpoří de la Espriellu.

Sedmačtyřicetiletý de la Espriella, přezdívaný Tygr, dosud nezastával žádnou politickou funkci a ještě donedávna žil v italské Florencii. Je obdivovatelem amerického prezidenta Donalda Trumpa. V minulosti čelil kritice, že poskytoval právní služby kontroverzním osobám, například kolumbijsko-venezuelskému podnikateli Alexi Saabovi, který vydělal na obchodování s autoritářskou levicovou vládou ve Venezuele a který nyní v USA čelí obvinění z podvodů a praní špinavých peněz.

Třiašedesátiletý Cepeda kandidoval za stranu Historický pakt vedenou prezidentem Petrem. Podílel se na mírových jednáních s největší levicovou gerilou Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), po nichž se velká část členů FARC v roce 2017 vzdala zbraní.

De la Espriella slíbil osekat státní výdaje, Cepeda chce naopak reformami podle Reuters snížit nerovnosti a chudobu, mimo jiné rozšířením zdravotního pojištění, zvýšením daní pro vysokopříjmové osoby a rozdělením jednoho milionu hektaru půdy obětem 60letého vnitřního konfliktu v zemi.

Petro zpočátku své vlády prosazoval ambiciózní politiku takzvaného úplného míru a snažil se jednat s hlavními ozbrojenými skupinami. Zastavit v zemi násilí se mu ale nepodařilo, proto vláda posléze zintenzivnila vojenské operace proti těmto skupinám, které však v posledních letech zrekrutovaly tisíce nových členů. Jejich počet se za pět let podle médií zhruba zdvojnásobil.

Cepeda navrhuje pokračovat v Petrově strategii vyjednávání, de la Espriella oproti tomu chce postavit obří věznice pro členy gangů a využít v boji proti nim i umělou inteligenci. Co se týče vztahů s USA, které Bogotě vytýkají nedostatečnou snahu omezovat příliv kokainu do Ameriky, de la Espriella si přeje obnovit vzájemné úzké bezpečnostní partnerství, zatímco Cepeda trvá na tom, že Kolumbie by neměla být loutkovým státem Washingtonu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

Kolumbie míří do druhého kola, střetne se de la Espriella a Cepeda

Ilustrační snímek

Ve druhém kole kolumbijských prezidentských voleb se 21. června utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda, kteří v prvním kole podle téměř...

1. června 2026  1:34,  aktualizováno  1:53

Kuba jako zapadlý africký slum: tma, neteče voda, vaří se na ohni a nejsou léky

Premium
Popeláři nejezdí. Obyvatelé Havany už uvykli haldám neodklizených odpadků,...

Kdyby na Kubě zbyli ještě nějací turisté, měli by tam novou atrakci, mohla by se jmenovat poznejte život v zapadlé africké vsi. Taky by se tam daly točit apokalyptické filmy, jak se svět rozpadl:...

1. června 2026

Nový úsek D3 zvedl ceny bytů i domů, patrné je to u Budějovic a Tábora.

Dál míříme směrem na Prahu, směr vpravo pak vede na Jindřichův Hrdec.

Lepší dopravní dostupnost vždy přímo ovlivní i ceny nemovitostí v dané oblasti. Nyní je tento trend vidět v okolí trasy dálnice D3, kde neovlivňuje pouze města, která jsou přímo u dálnice, ale...

1. června 2026

Ceny paliv budou klesat, věří experti. Zásah státu ale dlouhodobě dopadne na trh, varují

Premium
ilustrační snímek

V Česku v minulém týdnu dál zdražoval benzin a nafta naopak zlevnila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 43 korun, před týdnem byl o...

1. června 2026

Sto milionů bokem. Policie rozšířila trestní stíhání advokáta Titze v bitcoinové kauze

Premium
Kárim Titz

Je to vůbec poprvé, kdy policie pracuje s tím, že v bitcoinové kauze měla část kryptoměny za desítky milionů korun skončit u hlavních aktérů. Policisté obvinili Kárima Titze – advokáta odsouzeného...

1. června 2026

Pavel věří ve společnou účast prezidenta i premiéra na červencovém summitu NATO

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Prezident Petr Pavel věří, že na červencový summit Severoatlantické aliance NATO nakonec pojede on i premiér Andrej Babiš, každý by se mohl věnovat jiné části. Pavel to v neděli řekl České televizi.

31. května 2026  22:16

V Rakousku u českých hranic blesk zapálil věž zámku, jinde silný vítr vyvracel stromy

Ilustrační snímek

Při bouřkách, které se v neděli v podvečer přehnaly nad několika rakouskými regiony, vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě. Na jezerech vodní záchranáři vyráželi na pomoc lodím, které...

31. května 2026

Česko zasáhl silný vítr, bouřky i krupobití

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Do Česka dorazily silné bouřky, které napřed zasáhly západ Čech a pak postoupily dál do vnitrozemí zejména přes Středočeský kraj včetně Prahy. Nejsilnější bouřky byly pak kolem Českých Budějovic a na...

31. května 2026  12:40,  aktualizováno  20:53

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů. (30....

První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice. Kameniště je hřiště na výuku umění balancování kamenů, čili stavění kamenů na sebe do podoby...

31. května 2026  20:44

VIDEO: Silák ze Hry o trůny si podmanil Liberec, za rekordem ho hnala plná hala

Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)

Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a pokořil tak světový rekord. Islandský silák Hafthor Björnsson, kterého proslavila role Hory v seriálu...

31. května 2026  20:39

Íránský prezident opět zkouší se zbavit své funkce. Moc si urvaly islámské gardy, míní

Íránský prezident Masúd Pezeškján

Íránský prezident Masúd Pezeškján oznámil oficiální rezignaci na svou funkci. Příslušný dopis zaslal Úřadu nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího. Informoval o tom web Iran International s odvoláním na...

31. května 2026  20:36

Skalpovaná krasavice namíchla Ameriku. Její mýtus ospravedlnil masakry indiánů

Premium
John Vanderlyn: Smrt Jane McCrea (1804)

Za svého krátkého života nejspíš ani jednou nevystřelila, přesto se zasloužila o americké vítězství u Saratogy. Jane McCrea svou mučednickou smrtí nasytila propagandu otců zakladatelů a mobilizovala...

31. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.