Kolumbijská prezidentská agentura pro mezinárodní spolupráci uvedla, že na příkaz prezidenta Gustava Petra obsahovala humanitární zásilka mimo jiné trvanlivé potraviny, léky, nemocniční potřeby, elektromateriál a solární panely.
Minulý víkend připlula do Havany další loď s 1700 tunami zboží z Mexika a Belize. Mexiko od února celkově vyslalo šest plavidel s humanitární pomoci. Do dodávek se zapojily také humanitární organizace z Uruguaye a Belize.
Washington, který se netají přáním vidět v Havaně změnu režimu, vedle sankcí platných od 60. let uvalil na ostrov od letošního ledna ropné embargo a od té doby povolil příjezd pouze jednoho ruského ropného tankeru.
Po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženy na začátku ledna americkými silami do USA prezident Donald Trump pohrozil, že Kuba bude další na řadě.
|
Záminka k invazi? Kuba chystá úder na tři vybrané strategické cíle, tvrdí Američané
Kubánská vláda kvůli nedostatku ropy zavedla řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby. Ostrov také čelí každodenním plánovaným i neplánovaným výpadkům dodávek elektrického proudu.
Kromě zastaralé infrastruktury jsou výpadky způsobeny nedostatkem paliva, neboť přibližně 95 procent elektřiny pochází ze spalování fosilních paliv, z velké části právě ropy.