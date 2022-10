V Kolumbii rekordně přibylo plantáží s kokou. Legalizace kokainu se neplánuje

Zatímco v roce 2020 se koka v Kolumbii pěstovala podle úřadu OSN na 143 000 hektarech, loni to bylo 204 000 hektarů. Vzrostla i produkce kokainu, který se z této jihoamerické země vyváží, a to z 1010 tun ročně na 1400 tun. Nejvíce se kokain vyváží z Kolumbie do Spojených států a do Evropy.

Regionální šéfka úřadu UNODC Candice Welschová označila za důležité faktory většího pěstování koky v Kolumbii mimo jiné rostoucí světovou poptávku po kokainu či ekonomickou krizi.

Boj proti rozšiřování osevních ploch a produkci kokainu komplikuje i větší množství gangů, které se této výnosné činnosti věnují a které nahradily levicovou gerilu FARC. Ta uzavřela v roce 2016 mírovou dohodu s vládou a většina jejích členů posléze složila zbraně.

Kolumbijský ministr spravedlnosti Néstor Osuna po zveřejnění kokové statistiky přiznal, že boj proti drogám se vládě nedaří. Vláda prvního levicového prezidenta Gustava Petra, která je v úřadu od letošního srpna, plánuje novou strategii.

Osuna vyloučil spekulace, že by zahrnovala legalizaci kokainu. Zaměří se podle něj na pacifikaci regionů, kde pěstování koky ovládají gangy, či na pomoc zemědělcům, pro něž je pěstování této rostliny často východiskem z bídy.

V posledních týdnech se staly plantáže s kokou i místem obživy pro tisíce venezuelských migrantů, kteří utíkají ze své vlasti před ekonomickou krizí a represemi autoritářského režimu.

Listy keře, jehož botanický název je rudodřev koka, se používají k výrobě drog, ale také jsou tisíce let součástí jídelníčku obyvatel vysokohorských oblastí And. Koka pomáhá zahánět únavu a hlad, dodává energii a obsahuje i některé důležité prvky, například vápník.