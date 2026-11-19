Podle deníku El Tiempo je v Kolumbii nyní na 250 hrochů, zatímco ještě před šesti lety jich tam bylo asi osm desítek.
Kolumbie se už dlouho snaží řešit problém s hroší populací, kterou v zemi v 80. letech založil drogový boss Pablo Escobar. Dosud příliš úspěšná nebyla. Snížení počtu zvířat se pokouší dosáhnout mimo jiné kastrací, kterou veterináři provedli u asi šesti desítek jedinců.
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Kolumbie schválila odstřel potomků Escobarových hrochů. Ničí ekosystémy
V roce 2009 podle španělského deníku El País v Kolumbii jednoho hrocha, známého jako Pepe, místní úřady zastřelily. Nyní poprvé použijí k usmrcení několika hrochů chemickou látku. K tomuto kroku přistoupily úřady poté, co ostatní metody selhaly.
Letos v dubnu schválila vláda v Bogotě utracení celkem 80 hrochů. Prvních deset úřady vybraly z těch, kteří se pohybují v blízkosti obcí a představují tak riziko pro lidi. „Je lepší jednat, než čekat, až někdo při útoku (hrocha) přijde o život,“ řekl deníku El País David Echeverri z organizace Cornare, která má na starosti ochranu životního prostředí v povodí řek Negro a Nare v departementu Antioquia.
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Kolumbijce ohrožují přemnožení hroši, jsou odkazem narkobarona Escobara
U zrodu kolumbijské hroší populace byli tři samci a jedna samice, které si ilegálně s dalšími exotickými zvířaty, včetně žiraf či slonů, na svůj ranč přivezl narkobaron Pablo Escobar. Poté, co Escobara v roce 1993 zastřelila policie, byla většina jeho zvířat odvezena do zoologických zahrad.
Někteří hroši se ale dostali do volné přírody, kde nalezli oproti africkému domovu v zásadě ráj. V Kolumbii je totiž neohrožují jejich přirození nepřátelé, jako lvi či krokodýli, ani extrémní sucha či lovci. Hroši si tak v kolumbijském deštném pralese užívají osvěžujících vod řeky Magdaleny a dalších vodních toků.
Někteří místní obyvatelé mají kolumbijské hrochy za maskoty a turistům prodávají trička a suvenýry s obrázky těchto tlustokožců. Na místě někdejší Escobarovy soukromé zoo v městečku Puerto Triunfo je nyní zoologická zahrada a zábavní park, kde chovají také několik hrochů.
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4. března 2020