Mladík na elektrokoloběžce ujížděl stovkou, honičku v Bratislavě zachytilo video

Událost se stala v brzkých ranních hodinách na Račianské ulici v Bratislavě. Hlídka si krátce před půl třetí ráno všimla jezdce na elektrokoloběžce, který jel bez přilby středem vozovky. Podle měření policistů se stroj pohyboval rychlostí přibližně 100 km/h.
Policisté se ho pokusili zastavit, mladík však na znamení nereagoval a začal ujíždět. Pronásledování pokračovalo vysokou rychlostí z Račianské ulice přes Žitnou až na ulici Pri Vinohradoch.
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Právě tam mladík ztratil nad elektrokoloběžkou kontrolu a následně narazil do zaparkovaného nákladního vozu. Z nehody vyvázl bez zranění.
Policisté ho podrobili dechové zkoušce na alkohol, ta skončila negativně. Elektrokoloběžku policie na místě zajistila. Okolnosti nehody šetří policie.