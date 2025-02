Západ je mrtvý, pochopili v Kremlu. S Trumpem chtějí upéct Jaltu 2.0

Když nad spojenectvím Ameriky a Evropy láme hůl i Martin Wolf, tak to asi bude skutečně špatné. Hlavní ekonomický komentátor listu The Financial Times a nositel Řádu britského impéria je považován za jednoho z nejbystřejších glosátorů moderního světa a přesvědčeného hlasatele liberální demokracie a transatlantické spolupráce.

Osmasedmdesátiletý syn evropských Židů, kteří před Hitlerem prchli do Británie, během posledních dvou týdnů došel k názoru, že Amerika už není základním pilířem Západu. Stala se jeho nepřítelem. „Washington se rozhodl nejen opustit Ukrajinu, ale i svojí poválečnou roli ve světě,“ konstatuje Wolf ve svém posledním komentáři.