Kokain není horší než whisky, měl by být legální, míní prezident Kolumbie

„Kokain je nelegální proto, že se vyrábí v Latinské Americe, a ne proto, že je horší než whisky. Zjistili to vědci. Není prostě horší než whisky,“ prohlásil prezident v úterý večer.

Petro, první levicový prezident v historii země, také řekl, že celosvětový obchod s kokainem by mohl být snadno zlikvidován, pokud by se tato droga všude stala legální. Totéž tvrdí i mnoho expertů. „Prodával by se jako víno,“ dodal.

Kolumbijské úřady loni zabavily 848 tun kokainu a 452 tun marihuany, v roce 2023 to bylo 741 tun kokainu a 419 tun marihuany. Armáda se vloni také zúčastnila 447 bojových operací proti organizovaným ozbrojeným skupinám, které z výroby drog a obchodu s nimi profitují, což je oproti roku 2023 nárůst o 52 procent.

Země nadále pěstuje rekordní množství koky. Podle zprávy Úřadu OSN proti drogám a zločinu (UNODC), zveřejněné v říjnu, se v této jihoamerické zemi předloni plocha, na níž se koka pěstuje, zvětšila o deset procent na 253 tisíc hektarů.