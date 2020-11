Nová metoda pašování v Kolumbii. Kokain odhalili v prsních implantátech

Při policejní operaci zaměřené na drogový kartel Los Cirujanos (Chirurgové) policie zatkla deset lidí včetně lékařů z nemocnic v Cali a v Medellínu a ženy, která lákala potenciální kurýrky na slib zprostředkování práce ve Španělsku.



Podle vyšetřovatelů členové gangu ženám nechávali voperovat implantáty naplněné tekutým kokainem do prsou nebo lýtek. Operace se většinou odehrávaly v hotelových pokojích nebo pronajatých bytech. Ženy poté odletěly do Evropy.

Podle Daily Mail odcestovaly do Madridu, tam si je na letišti „přebral“ kartel a implantáty jim vyndal. Zatčeno bylo celkem šest mužů a čtyři ženy, včetně renomovaného medellínského nemocničního lékaře.

Nejedná se o první případ pašování drog skrze prsní implantáty. V roce 2016 byla v Německu zadržena mladá žena, která v prsních implantátech pašovalo kilogram kokainu. Celníci ji poslali do nemocnice poté, co si při prohlídce stěžovala na bolest. V nemocnici jí pak implantáty vyndaly.

„V Německu se jedná o první případ pašování drog tímto způsobem,“ uvedl před čtyřmi lety mluvčí vyšetřování Hans-Juergen Schmidt.



Celníci později uvedli, že byli šokováni amatérismem provedené operace a lhostejností pašeráku drog k lidskému života. Zatčená žena má v Kolumbii tři děti.

Další podobný případ se odehrál v Madridu, kdy se žena cestující z Bogoty chovala jako pod vlivem narkotik. Při osobní prohlídce si celníci všimli čerstvých jizev a deformace prsou. Žena poté přiznala, že má v sobě implantát s kokainem. Podle policie to není ojedinělá technika, už dříve se setkali s přimícháním drogy do sádry nebo schováním pod paruky, informoval The Guardian.