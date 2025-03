18:46

Ve Francii zadrželi polského řidiče poté, co celníci nalezli v nákladním voze, který řídil, na 800 kilo kokainu. Píše to agentura AFP a místní tisk. Řidič jel ze Španělska, které se v uplynulých letech stalo vstupní branou pro pašování kokainu a dalších drog do Evropy.