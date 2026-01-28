Podle Europolu je kokain pašován do Evropy novými trasami a téměř dokonale ukrytý. Mezinárodní drogové gangy přešly na nové metody, uvádí zpráva unijní policejní agentury.
Obchod s kokainem do Evropy přitom podle ní dosáhl „bezprecedentních rozměrů“, což je způsobeno vysokou produkcí v Jižní Americe a rostoucí poptávkou v EU. Gangy se však méně často zaměřují na velké námořní přístavy, jako jsou Antverpy nebo Rotterdam.
Pašeráci používají špičkové technologie, přepravu na volném moři, poloponorné čluny, motorové lodě, drony a sofistikované úkryty. Kokain bývá ukrýván v průmyslových zařízeních, strojích nebo dokonce v trupech lodí.
Gangy také drogu přidávají do potravin, plastů nebo textilií pomocí chemikálií. Europol to popisuje jako téměř dokonalou kamufláž. „Tyto metody extrémně ztěžují detekci skenery, pátracími psy a forenzními testy,“ píše unijní agentura.
Mezinárodní gangy používají i technologie, jako jsou šifrované komunikační systémy, autonomní lodě a drony. S jejich pomocí se chtějí vyhnout vyšetřovatelům.
Experti Europolu poukazují i na to, že gangy stále častěji překládají náklad na volném moři na lodě, které míří do západní Afriky. Odtud je kokain přepravován buď přímo do na evropskou pevninu, nebo například na Kanárské ostrovy. Motorové čluny pak drogy přepravují na andaluské pobřeží a odtud se dostanou po celé EU.
Ředitelka Europolu Catherine De Bolleová zdůraznila potřebu mezinárodní spolupráce. „Víme, že tyto skupiny stále více diverzifikují své metody a používají menší plavidla, přepravu na moři a chytré maskovací techniky, aby se vyhnuly odhalení,“ upozornila šéfka Europolu.