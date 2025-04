Francouzská policie zadržela na moři pašeráky s 800 kilogramy kokainu

V noci na pátek zahájila policie v departementech Calvados a Seine-Maritime na severozápadě Francie rozsáhlou operaci, jejímž cílem bylo zadržet pašeráky při činu, stojí v prohlášení prokuratury v Rennes.

Takzvaná metoda shozu spočívá v tom, že pašeráci na volném moři shazují do vody balíčky drog, které si poté vyzvednou další členové gangu v malých rybářských člunech. Podle soudu je tento způsob pašování typický pro nejzkušenější skupiny organizovaného zločinu.

Při operaci, do které se zapojilo přibližně 100 policistů, bylo podle prokuratury na palubě nákladní lodi mířící z Brazílie do Amsterdamu, objeveno 800 kilogramů kokainu.

Loď odklonili do přístavu Dunkerque a celá posádka s 22 námořníky filipínského původu skončila ve vazbě. Policie zároveň na pevnině zatkla osm lidí – šest mužů, včetně tří rybářů, a dvě ženy. Jeden ze zadržených pochází z Albánie.

„Někteří z nich mají záznam v rejstříku za trestné činy související s rybolovem, jiní byli odsouzeni za krádeže, násilí nebo obchodování s drogami,“ řekl Teillet.

Podle něj operace poprvé odhalila masivní dovoz kokainu prostřednictvím shazování do vody. To dosud způsobovalo pouze to, že moře ztracené zboží hromadně vyvrhovalo na plážích.

V roce 2024 francouzské úřady zabavily dohromady 53,5 tun kokainu, což bylo o 130 procent více než v roce 2023.