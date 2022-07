Byl hrdý, že jde zabíjet. V Kodani se ukrývalo jedenáct lidí na jedné toaletě

„Vypadal dost agresivně, křičel různé věci. Když se mnou mluvil a já ho natáčel, řekl mi, že jeho puška není skutečná. Zdálo se mi, že je opravdu hrdý na to, co dělá,“ popisuje svědek útoku Mahdi Al-wazni, který na videu zachytil údajného útočníka, jak jde do obchodu se zbraní přes rameno.

Při atentátu v jednom z největších obchodních center ve Skandinávii v neděli zemřeli tři lidé a další čtyři jsou těžce ranění. Další se drobně poranili při útěku. „Nejprve jsem si myslela, že je to zloděj. Když jsem uslyšela střelbu, skočila jsem rychle za pult v obchodě,“ řekla dánské televizi Rikke Levandovská.

„Střílel do lidí, ne do stropu ani do podlahy,“ dodala. A Emilie Jeppesenová pro Jyllands-Posten vylíčila, že „nikdo nevěděl, co se děje“. „Najednou byl všude chaos.“ Zatímco spousta lidí utekla, někteří se schovávali za regály a hledali jakýkoliv úkryt. Hosté z restaurace běželi do kuchyně.

Halou se mezitím nesl zvuk střelby. „S kamarádkou jsme najednou uslyšely výstřely. Padlo jich už asi deset, když jsem se co nejrychleji rozběhla na záchod. Do toho malého prostoru se nás nacpalo jedenáct,“ vylíčila podle listu The Independent jistá Isabella. „Bylo tam hrozné horko, čekali jsme, co bude. Opravdu jsme se báli, bylo to strašné,“ popisuje.

Číšník Jacob Sahin Ekman právě přijímal prvního hosta v místním občerstvení. „Nejdřív si šel ven zatelefonovat. Najednou běží dovnitř a říká: ‚Lehněte si, lehněte si. Někdo střílí.‘ Schoval jsem se pod bar,“ vypráví. Na stejném místě ležel až do příjezdu policie. „Bylo to úplně nereálné, jako v nějakém filmu.“

„Je mi líto, že to tak musím říct, ale vypadalo to jako něco, co vidíte spíš během útoků v amerických školách. Vycházeli odtamtud lidé s rukama nad hlavou. Někteří utíkali, hledali své přátele, volali kamarádům a příbuzným, kteří byli uvnitř,“ říká pak bývalý dánský politik Joachim Olsen.

„Staří lidé se opírali o ty, kteří jim pomáhali dostat se ven a nohy jim táhli po zemi. V jednu chvíli nás vyhnali. Policie přišla a řekla: ‚Utíkejte, utíkejte, utíkejte, pořád se tam střílí‘,“ dodává.

Útok zasáhl i koncert zpěváka Harryho Stylese v nedaleké hale. „Nejdřív jsme si mysleli, že lidé někam běží, protože se jim ho podařilo zahlédnout. Až pak nám došlo, že panikaří. Utíkali jsme o život,“ říká také Cassandra, kterou po zrušené show přijel vyzvednout její otec.

Dánská policie už oznámila, že střelbu nepovažuje za teroristický útok. Dvaadvacetiletý „etnický Dán“, který už se podle listu Aftenposten k činu přiznal, měl v minulosti psychické problémy. „Nemáme indicie, že by spolupracoval s někým dalším,“ dodali vyšetřovatelé. Nyní je obžalovaný z vraždy a policie podotkla, že se seznam obvinění může ještě rozšířit.

Své oběti si muž vybíral náhodně, ale jaký pro to měl motiv, zatím není jasné. U sebe měl pušku, pistoli a nůž, zbrojní průkaz však údajně nevlastní. Dánsko má přitom podle BBC jedny z nejpřísnějších zákonů o držení zbraní v Evropě. Povolení se obvykle vydává jen prověřeným lidem za účelem lovu nebo sportovní střelby. A na automatické zbraně platí téměř úplný zákaz. Nošení zbraně na veřejnosti je nezákonné.