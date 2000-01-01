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Kocour Larry drží na Downing Street 10 jako jediná kočka na světě oficiální titul vrchního myšilova při úřadu vlády a jeho příběh začal úplně obyčejně na ulici. Narodil se začátkem roku 2007 jako toulavé kotě neznámého původu a skončil v londýnském útulku Battersea Dogs & Cats Home. Zde si ho v únoru 2011 vyzvedli pracovníci úřadu vlády pro tehdejšího premiéra Davida Camerona.
Autor: Profimedia.cz
Manželé Cameronovi ho původně chtěli jako mazlíčka pro své děti, jenže se rychle ukázalo, že Larry nepatří soukromé rodině, ale přímo státní instituci – když Cameron v roce 2016 po brexitovém referendu z úřadu odešel, kocour zůstal na svém místě.
Autor: Profimedia.cz
Od té doby vyprovodil z černých dveří sedm premiérů. Začínal za Camerona, zažil Theresu May, divokou éru Borise Johnsona, bleskovou devětačtyřicetidenní vládu Liz Truss, éru Rishiho Sunaka i Keira Starmera, a dnes dohlíží na kabinet čerstvě nastoupivšího Andyho Burnhama.
Autor: Profimedia.cz
Od jeho příchodu do Manchesteru navíc vznikla i pobočka „Number 10 North“ – a i tam si podle posledních zpráv personál nedal pokoj a umístil tam aspoň Larryho kartonovou vystřihovánku.
Autor: Reuters
K oficiálním povinnostem, které baví celý svět, patří vítání zahraničních návštěv, kontrola bezpečnostních opatření a testování starožitného nábytku, jestli se na něm dobře spí.
Autor: Profimedia.cz
Hlavním úkolem ale zůstává boj s hlodavci, i když vládní web dlouhodobě přiznává, že řešení problému je „ve fázi taktického plánování“. První ulovenou myš předvedl po čtyřech měsících v úřadu a svou pověst obhájil i letos v červenci, kdy mrtvého hlodavce hrdě přinesl přímo během prvního zasedání Burnhamovy vlády.
Autor: Profimedia.cz
První ulovenou myš předvedl po čtyřech měsících v úřadu a svou pověst obhájil i letos v červenci, kdy mrtvého hlodavce hrdě přinesl přímo během prvního zasedání Burnhamovy vlády.
Autor: Profimedia.cz
Klidný život na Downing Street ale Larrymu nepřinesl jen odpočinek a lov. Musel si obhájit teritorium i v sousedských válkách – v letech 2012 až 2014 sdílel sídlo s kočkou Freyou, kterou vlastnil tehdejší ministr financí George Osborne, skutečné drama ale přišlo s kocourem Palmerstonem z nedalekého ministerstva zahraničí.
Autor: Reuters
Jejich ostré šarvátky přímo na ulici před objektivy fotoreportérů sledoval celý Westminster celé roky, než se Palmerston nakonec stáhl na venkov a Larry zůstal nepřekonaným králem ulice.
Autor: Profimedia.cz
Larry se dávno stal víc než kocourem, je z něj svého druhu vládní celebrita s vlastním veřejným obrazem. Fotí se s hlavami států, spí na kapotách vládních limuzín, přechází červené koberce a jeho neoficiální účet na sociálních sítích sledují statisíce po celém světě
Autor: Profimedia.cz
V průzkumu agentury Ipsos před volbami v roce 2024 dokonce vyšel v popularitě líp než tehdejší premiéři Sunak i Starmer.
Autor: Reuters
Dnes je Larrymu přibližně devatenáct let, což u kočky odpovídá lidské devadesátce, a přesto se těší neuvěřitelně tuhému kořínku.
Autor: ČTK
Bulváry jeho zdraví pravidelně věští špatně. Naposledy letos v srpnu jeden web omylem oznámil jeho smrt a musel zprávu obratem stáhnout, protože kocour ve stejnou chvíli spokojeně chytal myši v okolí Downing Street.
Autor: ČTK
Premiéři na Downing Street přicházejí a zase odcházejí zadními dveřmi, Larry z jejího prahu jen občas vyjde na slunce, prohlédne si čekající novináře a vrátí se zpátky dovnitř – dohlížet na politiku, starobylý nábytek i londýnské myši mu totiž jde ze všech nejlíp.
Autor: Profimedia.cz