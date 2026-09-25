|
6. června 2019
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
6. června 2019
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...
Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...
Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...
Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...
Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...
V Tatrách napadlo až 25 centimetrů nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk.
Představitelé protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) musí číst se zalíbením poslední průzkumy voličských nálad. Podle včera zveřejněné sondy veřejnoprávní stanice ZDF se na spolkové...
Kvůli násilnému úmrtí na Děčínsku obvinili policisté z vraždy 75letého muže. Oznámili to dnes na síti X.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka vzal v New Yorku po téměř týdenním jednání Valného shromáždění OSN velvyslance při OSN Hynka Kmoníčka a šéfa svého kabinetu Miroslava Sklenáře na metalový...
Rakouský pravicový extremista Martin Sellner, spojovaný s kontakty na pachatele teroristického útoku v novozélandském Christchurchi, si v Německu legálně registroval organizaci „Institut pro...
Senát zřejmě nabídne Sněmovně vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Doporučil to tento týden senátní ústavně-právní výbor. Horní...
Ratingová agentura S&P zlepšila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Zároveň potvrdila dlouhodobý rating ČR v zahraniční měně na stupni AA- a v domácí měně na...
Nejstarší dochované vlajky československé republiky, první výtisky ústavy, znak se lvem, který pro katedrálu vytesala huť Petra Parléře a další exponáty jsou nově součástí expozice Symboly státnost v...
Italská vláda ve čtvrtek schválila dekret, jímž ve třídách omezuje počet žáků, kteří nemají dostatečnou znalost italštiny. Takových bude moci být v každé třídě nejvýše 30 procent. Dekret také ve...
Před čtyřmi lety i poté v krajských a sněmovních volbách se hnutí SPD spojovalo s dalšími partnery. Teď se však nedohodli a menší uskupení Trikolora, PRO a Svobodní jdou v Brně vlastní cestou v čele...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Po několikaměsíční abstinenci mají milovníci houbaření svoji „drogu“ opět na dosah. A je znát, že jim chyběla. Sotva Vysočinu zkropily po suchých měsících první kapky deště, zaplnily se příjezdové...
Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice samotné bude na původním místě lebky...
Volební speciál 2026Číst zde