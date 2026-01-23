To my zachránili svět před IS! Kurdové prosí o pomoc před syrskou armádou

Autor: ,
  13:43
Kurdské město Kobani, symbol vítězství nad džihádisty v Sýrii, je zaplaveno vysídlenými obyvateli prchajícími před postupující syrskou armádou. Místní se potýkají s nedostatek potravin, jsou bez dodávek vody a elektřiny. Prosí svět, aby jim přišel na pomoc.
Syrský voják stojí na stráži, zatímco kurdské Syrské demokratické síly (SDF) se...

Syrský voják stojí na stráži, zatímco kurdské Syrské demokratické síly (SDF) se stahují z věznice al-Aqtan na okraji severovýchodního města Raqqa a míří do Kobani. (23. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Kurdové pod vojenským tlakem Turecka a jeho spojenců ze SNA – Kobani. Dopravní...
Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...
Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...
Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...
20 fotografií

Kobani, které leží na tureckých hranicích, je obklíčeno oblastmi ovládanými syrskou armádou a územně odděleno od zbytku kurdských autonomních území na severovýchodě Sýrie.

Od chvíle, kdy byly kurdské síly donuceny ustoupit z území, kde armáda prezidenta Ahmada Šary rozšířila svou kontrolu, přicházejí do Kobani obyvatelé okolních vesnic.

„Už tři dny nemáme elektřinu ani vodu,“ říká 37letý Sejfeddín Chodr, se kterým se novinářům podařilo po velkých obtížích telefonicky spojit. Internetové připojení je takřka neexistující.

Kurdové v bojích se syrskou armádou ztratili kontrolu nad věznicemi s členy IS

„Mouka a palivo se sem už nedostanou,“ zatímco příliv vysídlených osob zvýšil poptávku, vypráví. „Lidé mají strach, prosíme svět, aby zasáhl,“ dodává.

Kobani (v arabštině Ajn al-Arab) bylo v roce 2015 prvním vítězstvím kurdských sil nad džihádisty z teroristické organizace Islámský stát (IS) v Sýrii, a to po měsících zuřivých bojů. Ty zničily velkou část města.

Kurdským silám, podporovaným mezinárodní protidžihádistickou koalicí vedenou Spojenými státy, trvalo další čtyři roky, než porazily IS v Sýrii a ukončily tak jeho „chalífát“.

Kobani je znovu svobodné. Poslední bojovníci IS se schovávali ve škole

Nová syrská islamistická vláda chce rozšířit svou moc na celé území země a požaduje rozpuštění vlivných kurdských sil, od jejichž podpory se Washington odklonil.

Úřady v úterý večer vyhlásily s koalicí Syrských demokratických sil (SDF) vedenou Kurdy příměří. Obě strany se navzájem obviňují z jeho porušování, zejména právě v okolí Kobani.

Mustafa Ahmad uprchl se svými devíti dětmi před postupujícími vládními jednotkami z jedné z okolních vesnic a v Kobani našel útočiště. „Odešli jsme bez ničeho. Ubytoval jsem se u svých příbuzných. Deset hodin jsem hledal krabici mléka pro svého syna Ramana, kterému je rok a půl,“ říká.

„Naše situace je katastrofální, nemáme elektřinu, topení ani jídlo,“ dodává tento 55letý muž.

V Sýrii protestovaly tisíce alavitů, žádají federalismus. Policie zabila dva lidi

Kurdská autonomní správa v prohlášení obvinila „ozbrojené frakce napojené na vládu ze zesílení útoků“, zejména v Kobani.

Město je „bez vody, elektřiny a základních služeb kvůli neustálým útokům na jeho infrastrukturu“, dodává Ahmad a zdůrazňuje, že je „izolováno od zbytku světa kvůli výpadku internetu“.

Syrské ministerstvo energetiky popřelo, že by byla voda v Kobani odpojena úmyslně. Tvrdí, že dodávky vody do města byly přerušeny z důvodu „technické poruchy“. Varovalo, že porucha může trvat déle, protože technické týmy se kvůli napětí nemohou dostat k místu havárie.

Při útoku Islámského státu na konvoj v Sýrii zahynuli tři Američané, oznámil Pentagon

„Kobani je symbolickým městem pro celý svět,“ řekl Gharíb Hasso, předseda Sjednocené demokratické strany (PYD), hlavní strany kurdské autonomní správy.

„Dnes je město napadeno a obklíčeno, chtějí se Kobani pomstít a pokud se jim podaří do něj vniknout, dojde k masakrům,“ varuje.

„Rodiny spí v tomto chladu na ulici, jsme obklíčeni. Zachraňte Kobani, město, které zachránilo svět před IS,“ řekla se slzami v očích oslovená mladá novinářka a upozornila, že její telefon se brzy vybije kvůli výpadku elektřiny.

Kobani

Kobani

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

„Neuvěřitelné.“ Češi vybrali na mrznoucí Ukrajinu 29 milionů za 40 hodin

Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (21. ledna 2026)

Stačilo zhruba 40 hodin, aby Češi na pomoc Ukrajině, která čelí nejhorší energetické krizi od napadení Ruskem v únoru roku 2022, poslali téměř 29 milionů korun. Iniciativa Dárek pro Putina spustila...

23. ledna 2026  11:03,  aktualizováno  14:02

RECENZE: Živelný a uhrančivý. Rushdie opět ukázal, proč by si zasloužil nobelovku

Premium
Salman Rushdie v New Yorku (18. dubna 2024)

O Salmanu Rushdiem se mluví už pěkných pár let jako o potenciálním laureátovi Nobelovy ceny. Samozřejmě za literaturu, i když slušela by mu jistě i nobelovka za mír. Jeho tři roky starý román Vítězné...

23. ledna 2026

Muž napadl bratra i matku a vyhrožoval jim zabitím, pak najížděl na policistu

Agresor ujel s tímto autem, kterým najížděl i na policisty.

Svou matku, bratra a mladou ženu podle kriminalistů tento týden napadl v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku osmadvacetiletý muž. Také jim vyhrožoval zabitím a podpálením domu, až se vrátí. Podle...

23. ledna 2026  13:56

„Nepotřebovali jsme je.“ Trump rozčílil veterány z Afghánistánu, včetně Čechů

Premium
Český voják střeží při návštěvě civilistů strategický vrchol v soutěsce Tangi...

Americký prezident Donald Trump vzbudil velké rozhořčení, když prohlásil, že USA nikdy nepotřebovaly státy NATO. Naznačil, že v Afghánistánu vojáci z členských zemí Aliance působili v zásadě mimo...

23. ledna 2026  13:50

To my zachránili svět před IS! Kurdové prosí o pomoc před syrskou armádou

Syrský voják stojí na stráži, zatímco kurdské Syrské demokratické síly (SDF) se...

Kurdské město Kobani, symbol vítězství nad džihádisty v Sýrii, je zaplaveno vysídlenými obyvateli prchajícími před postupující syrskou armádou. Místní se potýkají s nedostatek potravin, jsou bez...

23. ledna 2026  13:43

Soud pustil z vazby Miloslava Ludvíka. Musí odevzdat pas a v noci má být doma

Praha 6.6.2025 Soud Bývalý šéf Motola Ludvík. Kauza Motol.

Soud propustil bývalého šéfa motolské nemocnice Miloslava Ludvíka po téměř roce z vazby, napsal web Seznam Zprávy. Informaci následně potvrdil zdroj redakce iDNES.cz. Ludvík je obviněný z korupce a...

23. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:36

Hromadná nehoda na D1 na Vyškovsku, srazilo se dvacet vozů včetně autobusu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

Hromadná nehoda se stala dopoledne na 215. kilometru D1 ve směru na Brno. Podle policie tam bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na Vyškovsku uzavřená. Jeden pruh se podařilo zprovoznit...

23. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  13:32

Finální kandidáti na nového šéfa pražské zoo. O post se uchází i exministr Bursík

Do nejužšího výběru na nového šéfa či šéfku pražské zoologické zahrady se...

Kandidáty na ředitele pražské zoo jsou bývalý předseda Zelených Martin Bursík, bývalý pražský radní za Zelené Petr Štěpánek, bývalá zaměstnankyně zoo Lenka Poliaková a náměstek zoo Miroslav Machek....

23. ledna 2026  13:25

Obviněný hejtman Půta podal stížnost, podle právníků se trestného činu nedopustil

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), kterého loni v říjnu obvinila policie z trestného činu neoznámení úplatku, se podle jeho právníků ničeho nedopustil. Proti obvinění...

23. ledna 2026  12:20,  aktualizováno  13:24

Počasí v Česku přinese velmi zajímavou situaci, avizují meteorologové

Pravděpodobnost sněhu z neděle 25. ledna na pondělí 26. ledna 2026.

Počasí v neděli večer rozdělí Českou republiku. Zatímco západ a jihozápad země bude mrznout, na východě bude nad nulou, a to dokonce i ve vyšších polohách. První odhady meteorologických modelů také...

23. ledna 2026  13:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Stovky lidí se loučily se sběratelem Samohýlem, sál strážily tři veterány

Stovky lidí se byly v Kongresovém centru ve Zlíně naposledy rozloučit se známým...

Téměř tisíc hostů se přišlo rozloučit se zlínským podnikatelem a sběratelem automobilových veteránů Ladislavem Samohýlem, který zemřel nečekaně v sobotu 10. ledna. Smuteční rozloučení se uskutečnilo...

23. ledna 2026  13:13

Znečištění kejdou dosáhlo místa, odkud vodárny berou vodu. Povodí zvětšilo odtok

Protržená jímka na Znojemsku, z níž unikly tisíce metrů krychlových kejdy do...

Znečištění kejdou dosáhlo hráze znojemské vodárenské nádrže, Povodí Moravy kvůli tomu zvýšilo odtok z nádrže. „Voda ve vodovodní síti je bez problémů pitná, lidé nemusí mít obavy. Kontaminovaná voda...

23. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  13:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.