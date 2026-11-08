Rijádem otřásly výbuchy. Útoky poškodily budovu státní ropné společnosti

Tamní civilní obrana krátce před výbuchy vydala pro oblast Rijádu varování, které úřady později odvolaly s tím, že nebezpečí pominulo.
V sobotu při vzdušných útocích poblíž hlavního města Saná v Jemenu zahynulo nejméně 22 lidí. Z úderů Húsíové obvinili Rijád.
Saúdská Arábie se před více než deseti lety zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.
Napětí mezi Rijádem a Húsíji vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.
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V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na húsíjské pozice.