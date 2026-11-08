Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rijádem otřásly výbuchy. Útoky poškodily budovu státní ropné společnosti

Autor: ,
  9:18
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Ze skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské...

Ze skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské Arábii stoupá velký sloup černého kouře. (19. září 2026) | foto: Reuters

Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026)
Záběr na letiště v saúdskoarabském Rijádu po útoku jemenských Húsíů (říjen 2026)
Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026)
Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií oznámila rozsáhlé...
30 fotografií
Koalice vedená Saúdskou Arábií zneškodnila dvě balistické střely, které podle ní odpálilo jemenské povstalecké hnutí z řad Húsíů. V saúdskoarabské metropoli Rijádu byly slyšet silné exploze. Útoky poškodily budovu státní ropné společnosti Aramco. Húsíové se zatím nevyjádřili.

Tamní civilní obrana krátce před výbuchy vydala pro oblast Rijádu varování, které úřady později odvolaly s tím, že nebezpečí pominulo.

V sobotu při vzdušných útocích poblíž hlavního města Saná v Jemenu zahynulo nejméně 22 lidí. Z úderů Húsíové obvinili Rijád.

Saúdská Arábie se před více než deseti lety zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.

Napětí mezi Rijádem a Húsíji vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.

Sýrie pomůže Saúdům a Jemenu v boji proti Húsíům, vyšle tisíce vojáků, tvrdí zdroje

V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na húsíjské pozice.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Expremiér Austrálie Rudd v Praze: Čína mění světový řád, Evropa musí být jednotná

Bývalý australský premiér Kevin Rudd v rozhovoru s americkým novinářem...

Čína pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga nechce jen dohánět Západ, chce přepisovat pravidla světového řádu. Podle bývalého australského premiéra Kevina Rudda to Evropa pocítí především v průmyslu,...

8. listopadu 2026  9:19,  aktualizováno  9:26

Rijádem otřásly výbuchy. Útoky poškodily budovu státní ropné společnosti

Ze skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské...

Koalice vedená Saúdskou Arábií zneškodnila dvě balistické střely, které podle ní odpálilo jemenské povstalecké hnutí z řad Húsíů. V saúdskoarabské metropoli Rijádu byly slyšet silné exploze. Útoky...

8. listopadu 2026  9:18

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Nejméně 22 lidí utrpělo zranění

Centrální Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Místní média informovala o...

Centrální Japonsko v neděli zasáhlo silné zemětřesení. Postihlo prefekturu Aiči včetně města Hamamacu, které leží asi 300 kilometrů jihozápadně od Tokia. Otřesy zasáhly i Kjóto a Naru, někdejší...

8. listopadu 2026  8:42

Granáty a zápalné lahve. Írán popravil tři muže za násilnosti při protestech

V Íránu pohřbili policisty zabité při protestech

Írán popravil tři muže odsouzené za ozbrojené nepokoje během lednových protivládních protestech a za operace ve prospěch Izraele a Spojených států. Popravená trojice podle rozsudku během demonstrací...

8. listopadu 2026  7:58

„Netradiční“ mluvčí Bílého domu. Trump funkci nabídl šéfovi bojových sportů

Šéf UFC Dana White zjevně nebude nijak potrestán za veřejnou výměnu facek v...

Americký prezident Donald Trump nabídl funkci mluvčího Spojených států Danu Whiteovi, podnikateli a šéfovi UFC, která pořádá zápasy ve smíšených bojových uměních. Trump na své sociální síti Truth...

8. listopadu 2026  7:38

V domě střelce z Krakova našli další tři mrtvé. Pravděpodobně rodina, řekl Tusk

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Dvě ženy a jeden muž byli nalezeni mrtví v domě útočníka, který v sobotu v centru Krakova zastřelil šest lidí, uvedl polský premiér Donald Tusk. Označil to za výjimečnou tragédii, podle něj mnohé...

7. listopadu 2026  22:05,  aktualizováno  8. 11. 7:22

Bál se nás celý Afghánistán, ale my ještě zažili „hezkou“ válku. Bývalý voják vypráví

Premium
Bývalý velitel jednotky Útvaru speciálních operací Vojenské policie (SOG) Lumír...

Proč spojenečtí vojáci přezdívali naší jednotce v Afghánistánu Blázniví Čechové? Jaké je dělat návnadu pro minomety nepřítele? A proč se v iráckém Bagdádu při průjezdu „dálnicí smrti“ musel...

8. listopadu 2026,  aktualizováno  9:26

Lidé chybějí firmám všude, každý kraj ale shání jiné profese, zjistil průzkum

Desítky nových pracovních míst přibude na Ostravsku a Karvinsku pro úředníky....

Nabídky práce v České republice nejsou ve všech krajích rovnoměrně zastoupené. Každý region hledá trochu jiné uchazeče s jiným zaměřením, který jeho požadavkům vyhovuje více, ukázal průzkum...

8. listopadu 2026

Portrét přízračných dvojčat inspiroval Osvícení. Otci se vůbec nelíbil

Diane Arbus: Identická dvojčata (Cathleen a Colleen), Roselle, New Jersey, 1966

Osvícení (The Shining) se pravidelně řadí mezi nejlepší horory všech dob. Kromě jiného i díky hrůzným dvojčatům, která bloudí nekonečnými chodbami horského hotelu Overlook. Stanley Kubrick se při...

8. listopadu 2026

Chytrá domácnost odpozoruje vaše zvyky. Pak vše řídí pro váš komfort, líčí expert

Premium
Jiří Konečný

Moderní technologie včetně umělé inteligence ovládají svět. Smart jsou již i domácnosti. „Technologie v chytrém domě se nestarají jen o komfort, ale zásadním způsobem zvyšují i bezpečnost,“ upozornil...

8. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stres, který si vyrábíme sami: Jak nám obavy z budoucnosti škodí na zdraví?

ilustrační snímek

Náš mozek je opatrný. Někdy až příliš. A dokáže tak spustit stresovou reakci i kvůli nebezpečí, které existuje jen v naší hlavě. Kvůli problému, který možná nikdy nenastane, si tak občas dokážeme...

8. listopadu 2026

Já a ministr? Kachna, která mě poškodila. Gregor o školství, poplatcích i Turkovi

Premium
Poslanec Matěj Gregor (Motoristé) v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz. (5....

Po úspěchu v komunálních volbách v Ostravě se o nejmladším poslanci Motoristů Matěji Gregorovi začalo spekulovat i v souvislosti s nabídkou na post ministra školství místo Roberta Plagy (za ANO)....

8. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.