Koalice ochotných si volala s Trumpem. Macron slibuje dokončit záruky Ukrajině

Schůzky se účastnila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a přes videospojení z Prahy český premiér Petr Fiala společně s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
„Koalice ochotných se shodla na potřebě další pomoci Ukrajině a tlaku na Rusko,“ uvedl při přestávce v jednání český premiér Petr Fiala. Základem garancí pro budoucí bezpečnost na Ukrajině mají být místní ozbrojené síly, doplnil Rutte. Zelenskyj si podle generálního tajemníka NATO musí být při jednání o míru jistý podporou všech spojenců.
Britský premiér Keir Starmer podle deníku The Guardian při jednání ostatním státníkům řekl, že ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi se nedá věřit.
Koalice podle něj musí zajít ještě dál a pokračovat v tlaku na Putina, který povede k zastavení ruských útoků. Starmer se stejně jako Fiala k jednání koalice připojil na dálku.
Na setkání koalice byl podle agentury AP přítomný také speciální vyslanec Spojených států Steve Witkoff, se kterým se Zelenskyj bilaterálně sešel před hovorem s Trumpem. Ukrajinský prezident dříve informoval, že chce s Trumpem jednat o dalších sankcích proti Rusku.
Macron: Poprvé takto velké zapojení lídrů
Macron uvedl, že tento summit přibližně 35 lídrů, z nichž někteří přijeli do Elysejského paláce osobně a jiní se připojují online, má vést k dokončení návrhu bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. „Evropa je tu poprvé s takovým nasazením a intenzitou,“ řekl Macron o jednání už ve středu.
Podle časopisu Der Spiegel se německý kancléř Friedrich Merz chystá dnes představit Ukrajině konkrétní bezpečnostní záruky. Možné je podle něj výrazné posílení ukrajinské protivzdušné obrany či vybavení čtyř pěchotních brigád. Vyslání pozemních jednotek Berlín sice zcela nevylučuje, klade si ale podmínky.
Macron přivítal Zelenského v Elysejském paláci už ve středu večer a prohlásil, že Evropa je připravena zaručit bezpečnost Ukrajiny od chvíle podpisu mírové dohody.
Oba politici však zároveň dali najevo pochybnosti, zda Putin, na jehož rozkaz pokračují útoky na ukrajinská města, chce skutečně válku trvající tři a půl roku ukončit. Macron a další evropští lídři hovoří o možnosti vyslání mírových jednotek, což však Putin odmítá.