Fiala podpořil údery v hloubi Ruska, Zelenskyj žádá o tlak na stínovou flotilu

Šéf Aliance na tiskové konferenci po setkání prohlásil, že ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi na Ukrajině docházejí peníze, vojáci i nápady. Zelenskyj zdůraznil, že mír se rodí z tlaku na agresora, a poděkoval evropským státníkům za dosavadní podporu Ukrajiny ve válce.
Fiala na síti X uvedl, že v rámci koalice ochotných panuje shoda, že v ukrajinsko-ruském konfliktu by mělo být co nejdříve dosaženo příměří na linii dotyku. Zároveň napsal, že je nezbytné zamezit financování ruské válečné mašinerie, a to zejména tlakem na ruský energetický sektor.
Generální tajemník NATO řekl, že sankce ze strany USA uvalené na ruské ropné společnosti významně zvýší tlak na Putina. Podle Rutteho tento krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukazuje, že šéf Bílého domu je absolutně odhodlán ukončit válku a nastolit trvalý mír na Ukrajině.
Zelenskyj za sankce na ruské ropné společnosti Trumpovi poděkoval a řekl, že stejný tlak se musí vyvinout i na ruskou stínovou flotilu umožňující export ruské ropy navzdory sankcím a na ropné terminály. Zdůraznil, že tlak na ruský energetický sektor omezí možnosti Moskvy při financování války.
Státy EU už se nicméně dohodly, že akce proti ruské stínové flotile zesílí. „Členské státy se dohodly zintenzivnit opatření a koordinované akce proti ruské stínové flotile,“ řekl po skončení čtvrtečního unijního summitu předseda Evropské rady António Costa.
Evropské země flotilu považují za bezpečnostní riziko, tato plavidla jsou často spojována i se sabotážemi proti podmořským kabelům. Costa sdělil, že tažení proti stínové flotile je jedním z kroků, které EU činí, aby Rusko přinutila zastavit válku.
V této souvislosti zmínil přijatý 19. balíček unijních sankcí proti Rusku, který zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.