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Netanjahu znovu vyzval k vládě národní jednoty, chce z ní vyloučit arabské strany

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  20:52
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Koláž: Izraelský premiér a předseda strany Likud Benjamin Netanjahu (vpravo) a....

Koláž: Izraelský premiér a předseda strany Likud Benjamin Netanjahu (vpravo) a. Opoziční lídry Gadi Eisenkot, předseda strany Jašar. (28. října 2026) | foto: WikipediaProfimedia.cz

Bývalý náčelník generálního štábu a lídr strany Jašar Gadi Eisenkot mává...
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Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu znovu vyzval svého hlavního politického soka Gadiho Eisenkota k sestavení vlády národní jednoty, tedy široké koalice bez účasti arabských stran. Jen takový kabinet podle ministerského předsedy dokáže zajistit bezpečnost Izraele tváří v tvář hrozbě ze strany Íránu.

Sestavením nové vlády přitom prezident Jicchak Herzog v neděli pověřil právě Eisenkota, nikoli Netanjahua, jehož krajně pravicová koalice přišla po volbách z 27. října o většinu v Knesetu.

Ve zveřejněném videoprohlášení Netanjahu uvedl, že čtvrteční setkání s Eisenkotem, se kterým hovořil o bezpečnostní situaci, jej utvrdilo v přesvědčení, že nyní je pro Izrael zásadní sestavit vládu národní jednoty.

Ta by podle něj měla zahrnovat všechny strany podporující existenci Izraele jako židovského státu, včetně zástupců ultraortodoxních stran. „Pojďme jednat bez předběžných podmínek,“ vyzval premiér.

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Írán se podle něj snaží obnovit svůj jaderný program a sestrojenou atomovou bombu by použil proti Izraeli. Dvě vojenské operace proti Íránu v uplynulých dvou letech odvrátily bezprostřední nebezpečí zničení židovského státu, tuto hrozbu je ale třeba odstranit jednou provždy, prohlásil Netanjahu.

Menšinová vláda ani vláda spoléhající se na „stoupence terorismu“ to nedokážou, dodal se zjevným odkazem na arabské strany, které dlouhodobě obviňuje z podpory palestinského teroristického hnutí Hamás.

Izraelská povolební vyjednávání jsou komplikovaná, neboť opoziční ani vládní blok bez podpory izraelských arabských stran nemají pohodlnou parlamentní většinu. Arabské strany po volbách disponují ve 120členném Knesetu devatenácti mandáty.

Eisenkot už má nicméně pro vyslovení důvěry přislíbenou podporu sedmašedesát poslanců včetně představitelů arabských stran a na sestavení kabinetu mu zbývá dvaadvacet dní.

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Vláda národní jednoty, kterou prosazuje Netanjahu, by naopak sdružovala hlavní sionistické židovské strany od krajní pravice po střed a arabské strany by vyloučila. Oba lídři by se v jejím čele mohli střídat, jak už se v izraelské politice v minulosti stalo.

Eisenkot ještě před čtvrtečním setkáním vyzval Netanjahuovu vládu ke zdrženlivosti v případných vojenských zásazích, nebude-li Izrael čelit přímé a bezprostřední hrozbě. Ministr obrany Jisrael Kac ve čtvrtek prohlásil, že vláda k úderům v Pásmu Gazy, Sýrii či Libanonu nepotřebuje souhlas opozice. K Íránu podle médií řekl, že kabinet bude konat v souladu s armádou tak, jak si to vyžádají okolnosti.

Lídři izraelské opozice se podle serveru Axios obávají, že by Netanjahu mohl zaútočit na Írán nebo jej vyprovokovat k útoku na Izrael, aby podkopal Eisenkotovo úsilí o sestavení vlády.

Axios s odvoláním na své zdroje v pátek napsal, že toho dne ve Washingtonu o válce s Íránem jednal šéf tajné služby Mossad Roman Gofman s představiteli administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

Izraelská televize Channel 12 k tomu uvedla, že Netanjahu a další vysocí činitelé naléhají na okamžité obnovení války a že proti je jen náčelník izraelského generálního štábu Ejal Zamir. Válka, kterou USA a Izrael rozpoutaly koncem února, je nyní v utlumené fázi, formálně ale neskončila.

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