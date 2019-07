V německé velké vládní koalici to skřípe, prozatím však ještě drží

19:30 , aktualizováno 19:30

Patří to už k folklóru současného volebního období. Spekulace o tom, kdy vládním sociálním demokratům (SPD) dojde trpělivost, bouchnou do stolu a řeknou: Končíme. Ve vládní koalici složené z konzervativní unie CDU/CSU a SPD to dlouhodobě skřípe, stále drží, nedávno však dostala další zásah.