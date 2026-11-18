Podle nevládní organizace Survival International (SI) dorazilo přibližně dvacet příslušníků kmene Awá do brazilské vesnice v jejich původní oblasti Arariboia. Ta spadá pod stát Maranhão na severovýchodě země.
Přestože se živí tradičně jako lovci a sběrači, do vesnice přišli záměrně. „Požádali o jamy (hlízy smldince, pozn. red.) a vzali si je zpátky do lesa,“ uvedla SI.
Další uskupení s názvem Coapima, které zastupuje domorodé Brazilce ve státě Maranhão, varovalo, že „fyzický stav některých členů, zejména dětí a starších lidí, vzbudil mezi vesničany obavy – všimli si u nich jasných známek těžké podvýživy.“
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Skupina Lesní strážci, která reprezentuje sousedící domorodé obyvatelstvo Guajajarů, zveřejnila v prohlášení organizace SI, že „změna klimatu, požáry, odlesňování a zabírání půdy“ negativně ovlivňují způsob života, jaký kmen Awá vede.