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Spojené státy podle amerikanisty Tomáše Klvani z Aspen institutu procházejí jedním z nejzásadnějších období své moderní historie. Prezident Donald Trump podle něj mění charakter amerického státu směrem k autoritářství a zemi přibližuje oligarchickému uspořádání.
Současně ale odmítá názory, že by Trump takto jednal kvůli zhoršujícímu se duševnímu stavu. Naopak tvrdí, že americký prezident přesně ví, co dělá.
„Pořád při vědomí“
„Donald Trump je pořád při vědomí. Rozhodně je víc při vědomí než Joe Biden. To je potřeba přiznat,“ uvedl Klvaňa v Rozstřelu na iDNES.cz. Podle něj Trump někdy působí chaoticky především kvůli své osobnosti.
„Je to člověk narcistní, zahleděný sám do sebe. Občas to pak vypadá, že mluví z cesty,“ vysvětlil. Zároveň dodal, že prezident má stále dost energie na dokončení svého mandátu.
Za mnohem závažnější než Trumpův styl vystupování považuje Klvaňa proměnu amerického politického systému. Podle něj prezident dlouhodobě usiluje o koncentraci moci a snaží se podřídit fungování státu své vůli.
„Donald Trump ve svém autoritářském tažení naráží na celou řadu překážek, především soudních. Soudy mu házejí na hlavu jeho dekrety a rozhodnutí,“ připomněl amerikanista.
Stará dobrá Amerika?
Přesto podle něj Spojené státy směřují nebezpečným směrem. „Tak teď to není ta stará dobrá Amerika. To je prostě jakýsi příklon k autoritářství. Dalo by se říci, že dnes se rozhoduje o tom, jaká Amerika v budoucnosti bude,“ předjímá.
Pokud by podle něj trumpovské pojetí politiky převládlo i v dalších letech, mohly by se Spojené státy posunout až k oligarchickému modelu.
„Amerika se možná stane nesvobodným státem, kde neplatí vláda zákona, ale platí jakási moc vlivných jednotlivců a zároveň bohatých lidí,“ uvedl.
Podle něj se kolem prezidenta soustřeďují nejvlivnější podnikatelé především kvůli vlastním ekonomickým zájmům. „Možná směřujeme do jakýchsi nezdravých vod oligarchie, ale není to jisté,“ upozornil odborník s tím, že rozhodující budou další volby.
Klvaňa zároveň připomněl, že Trump uspěl díky tomu, že dokázal pojmenovat problémy té části americké společnosti, která se cítí být poražená globalizací. Řešení, která Trump nabízí, však podle něj těmto lidem nepomáhají.
Podezřelé obchody před Trumpovými kroky?
„Dokázal poukázat na problémy velmi správně, ale stejně jako všichni ostatní populisté ani on nemá normální recepty, které by těmto lidem pomohly. Dokonce některé jeho politiky tyto lidi přímo poškozují,“ řekl s odkazem na škrty v sociálních programech či zdravotním pojištění pro chudší Američany.
Klvaňa upozornil také na podezřelé burzovní obchody, které se podle něj odehrály před některými Trumpovými veřejnými rozhodnutími. „On sám a jeho rodina na tom vydělali neskutečné množství peněz a existuje tam velmi silné podezření z insider tradingu,“ řekl. Tedy o obchodování na základě neveřejných informací, které by investor neměl mít k dispozici. Amerikanista zdůraznil, že jde o podezření, které je nutné vyšetřit.
K vyšetřování přitom podle Klvani nyní nedochází, protože Trump ovládá federální vyšetřovací složky včetně FBI a ministerstva spravedlnosti. Pokud ale republikáni na podzim ztratí většinu ve Sněmovně reprezentantů, demokraté podle něj ustaví vyšetřovací komise. „Určitě to bude dělat Kongres, pokud vyhrají demokraté na podzim,“ uvedl. Teoreticky by tak dle amerikanisty kauza mohla vést i k impeachmentu, záleželo by však na politickém rozhodnutí demokratů.
Trump má stále podporu
Přesto si prezident Trump podle Klvani udržuje silnou podporu. Politika se totiž prý proměnila v představení, v němž emoce často vítězí nad konkrétními výsledky.
„Lidé se na to dívají jako na fotbal, spektákl. Záleží na tom, jestli dokážete dát dohromady nějaký bonmot nebo pořádně natřít soupeře. Jestli je to pravda, to už mnoho lidí neřeší,“ uvedl.
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Amerikanista odmítá i představu, že je Trump pouze nástrojem lidí z podnikatelského prostředí. Podle něj si nenechá do svého rozhodování mluvit.
„Tam žádná ideologie není. Tam je prostě libovůle Donalda Trumpa, kolem které se pohybují různé zájmy,“ řekl. Připomněl, že Trump vyrůstal v bohaté rodině, celý život byl zvyklý prosazovat svou vůli a tento přístup si přenesl i do politiky.
„Je to člověk, který je zvyklý dělat si, co chce. A chce to dělat i nadále. Je mu osmdesát a rozhodně se nezmění,“ uzavřel Klvaňa.