Projekt vedl výzkumný tým ze Severozápadní univerzity zemědělských a lesnických věd a technologií. Klonované kozy – čtyři samci a dvě samice – byly vyšlechtěny z elitních vysoce produkčních dárkyň plemene saanenská koza, jejichž průměrná roční produkce mléka přesahovala 2 800 kilogramů, uvedl vedoucí výzkumu Wang Xiaolong.
Dárcovské kozy podle něj vykazovaly také výrazně vyšší obsah mléčného tuku a bílkovin než běžné kozy. Měly stabilní reprodukční schopnosti, dobrou přizpůsobivost prostředí i vyšší odolnost vůči chorobám.
Tým využil pokročilý systém molekulárního šlechtění, který kombinuje genomovou selekci a klonování somatických buněk. Vědcům se podařilo přesně izolovat kvalitní somatické buňky a optimalizovat celý proces od vytvoření buněčné linie a rekonstrukce embrya až po přenos embrya a sledování březosti. Výsledkem bylo úspěšné hromadné klonování.
Ve srovnání s tradičními chovatelskými metodami, které běžně vyžadují osm až deset let k vyšlechtění kvalitních populací koz, může technologie klonování výrazně zkrátit chovatelské cykly. Podle vědců by mohla pomoci vyřešit problémy, jako je pomalé rozmnožování elitních zvířat, dlouhé generační intervaly nebo obtížné zachování žádoucích vlastností napříč generacemi.
V provincii Šen-si se chová zhruba 40 procent čínských mléčných koz a vyrábí se zde 80 procent produktů z kozího mléka v zemi.
Čínský 15. pětiletý plán pro období 2026 až 2030 si klade za cíl vybudovat diverzifikovaný systém zásobování potravinami, včetně zvýšení kvality a efektivity živočišné výroby.
